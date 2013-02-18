  1. حوزه و دانشگاه
۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۱۷

تقدير احمدي نژاد از 115 دانشجوي نمونه کشور

تقدير احمدي نژاد از 115 دانشجوي نمونه کشور

با حضور رييس جمهور از 115 دانشجوي نمونه دانشگاه هاي وابسته به وزارت بهداشت و وزارت علوم تجليل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدي نژاد پيش از ظهر امروز دوشنبه در مراسمي با اهداء لوح سپاس از 80 دانشجوي دانشگاه هاي وزارت علوم و 35 دانشجوي دانشگاه هاي وابسته به وزارت بهداشت تقدير کرد.

در اين مراسم 22 دانشجوي وزارت علوم و 10 دانشجوي وزارت بهداشت به نمايندگي از 115 دانشجوي نمونه کشور لوح تقدير خود را از دستان رييس جمهور دريافت کردند.

کد مطلب 2000460

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