تقدير احمدي نژاد از 115 دانشجوي نمونه کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدي نژاد پيش از ظهر امروز دوشنبه در مراسمي با اهداء لوح سپاس از 80 دانشجوي دانشگاه هاي وزارت علوم و 35 دانشجوي دانشگاه هاي وابسته به وزارت بهداشت تقدير کرد.
در اين مراسم 22 دانشجوي وزارت علوم و 10 دانشجوي وزارت بهداشت به نمايندگي از 115 دانشجوي نمونه کشور لوح تقدير خود را از دستان رييس جمهور دريافت کردند.
با حضور رييس جمهور از 115 دانشجوي نمونه دانشگاه هاي وابسته به وزارت بهداشت و وزارت علوم تجليل شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدي نژاد پيش از ظهر امروز دوشنبه در مراسمي با اهداء لوح سپاس از 80 دانشجوي دانشگاه هاي وزارت علوم و 35 دانشجوي دانشگاه هاي وابسته به وزارت بهداشت تقدير کرد.
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