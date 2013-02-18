تقدير احمدي نژاد از 115 دانشجوي نمونه کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، محمود احمدي نژاد پيش از ظهر امروز دوشنبه در مراسمي با اهداء لوح سپاس از 80 دانشجوي دانشگاه هاي وزارت علوم و 35 دانشجوي دانشگاه هاي وابسته به وزارت بهداشت تقدير کرد.



در اين مراسم 22 دانشجوي وزارت علوم و 10 دانشجوي وزارت بهداشت به نمايندگي از 115 دانشجوي نمونه کشور لوح تقدير خود را از دستان رييس جمهور دريافت کردند.