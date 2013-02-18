21 واحد صنفی در قزوین اعمال قانون شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حیدر محمدی در این باره اظهارداشت: ماموران اداره نظارت بر اماكن پلیس امنیت عمومی قزوین طرح ارتقاء امنیت اجتماعی را در سطح صنوف اجرا و از چند واحد صنفی بازدید كردند.



وی بیان كرد: در این طرح چهار واحد سفره‌ خانه سنتی به علت رعایت نكردن شئونات اسلامی و پذیرش افراد با پوشش نامناسب و دو واحد كافی‌ نت به دلیل رعایت نكردن ضوابط و مقررات پلمب شد.



رئیس پلیس امنیت عمومی استان قزوین عنوان كرد: در ادامه اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی این ماموران هفت واحد پوشاک را به علت رعایت نكردن شئونات اسلامی، شش واحد خرازی را به دلیل فروش اقلام ممنوعه و دو واحد سفره‌خانه سنتی را به علت رعایت نكردن شئونات اسلامی تعطیل كردند.



کشف یک کیلوگرم شیشه در قزوین



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین ، از کشف یک کیلوگرم مواد مخدر از نوع شیشه و دستگیری دو قاچاقچی در این استان خبر داد.



سرهنگ ولی وندایی در این باره اظهارداشت: ماموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان پس از اطلاع از فعالیت فردی در شهرستان تاکستان در زمینه قاچاق مواد مخدر موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.



وی بیان کرد: دربررسی ماموران مشخص شد متهم مواد مخدرشیشه را از یکی از استانهای همجوار تهیه ودر بسته ای 100 گرمی به خرده فروشان شهرستان تاکستان به فروش می رساند.



این مسئول ادامه داد: این ماموران در اقدامی اطلاعاتی از موعد ورود مقادیری ماده مخدر شیشه توسط متهم به استان مطلع و وی را به همراه همسرش در یکدستگاه سواری زانتیا در آزاد راه قزوین، زنجان مشاهده ودر اقدامی غافلگیرانه خودرو را محاصره کردند.



وندایی اضافه کرد: متهم با مشاهده ماموران اقدام به فرار کرد که با هوشیاری پلیس خودروی وی متوقف و هر دو متهم دستگیر شدند.



رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین گفت: در بازرسی از خودروی متهم یک کیلوگرم ماده مخدر شیشه جاسازی شده کشف وضبط شد.



وی یادآورشد: تحقیقات پلیس در خصوص این پرونده ادامه دارد.