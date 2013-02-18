کوروش نریمانی که مدتی است از فعالیت در عرصه تئاتر دور است درباره حضور مجدد خود به عنوان کارگردان در عرصه تئاتر و همچنین وضعیت اجرای مجدد نمایش موفق "شب‌های آوینیون" به خبرنگار مهر گفت: اجرای نمایش "شب‌های آوینیون" به زمانی دیگر موکول شد و در حال حاضر هم برنامه‌ای جدی برای تولید و اجرای یک اثر نمایشی ندارم. فکرهایی برای نگارش نمایشنامه‌ای جدید دارم اما این موضوع به مکان و زمان اجرای آن وابسته است.



نویسنده و کارگردان نمایش‌های "دون کامیلو" و "شوآیک" یادآور شد: سال جاری نوبتی برای اجرا در تماشاخانه ایرانشهر داشتم که با مجید سرسنگی رییس تماشاخانه ایرانشهر صحبت کردم و خواستار جابجایی این نوبت اجرایی برای سال آینده شدم. سرسنگی قول داد که در سال آینده این نوبت اجرایی به بنده داده شود.



این نمایشنامه‌نویس موفق عرصه تئاتر درباره فعالیت‌های دیگر خود توضیح داد: به همراه محسن تنابنده و حسن وارسته در حال نگارش فیلمنامه مجموعه "پایتخت 2" به کارگردانی سیروس مقدم هستیم و تمرکز خود را روی نگارش این فیلمنامه گذاشته‌ام.



نریمانی در پایان اشاره کرد: این روزها آخرین قسمت این فیلمنامه را می‌نویسیم و به زودی کار نگارش فیلمنامه "پایتخت 2" تمام می‌شود.



مجموعه تلویزیونی "پایتخت 2" در ادامه قسمت اول این مجموعه که با استقبال مخاطبان مواجه شد توسط سیروس مقدم ساخته می‌شود. در این مجموعه تلویزیونی علیرضا خمسه، مهران احمدی، محسن تنابنده، احمد مهرانفر و ریما رامین‌فر از جمله بازیگران این مجموعه تلویزیونی هستند.



کوروش نریمانی و محسن تنابنده پیش از این در عرصه تئاتر نیز با یکدیگر همکاری داشتند. تنابنده در مقام بازیگر در نمایش "شوآیک" به کارگردانی نریمانی به ایفای نقش پرداخت. نریمانی پیش از این نمایش‌های موفقی همچون "شب‌های آوینیون"، "دون کامیلو"، "والس مرده‌شوران" و "شوآیک" را تولید و اجرا کرده است. وی طی دو سال گذشته قصد داشت نمایش "شب‌های آوینیون" را در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر و همچنین تماشاخانه ایرانشهر برای بار دوم روی صحنه ببرد که این امر میسر نشد.