مهدی اخوان بهابادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مسئولیتهای شورایعالی فضای مجازی از حیث سیاستگذاری، تصمیم گیری و راهبری و نظارت در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی تاکید کرد که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تنها مسئولیت اجرایی برخی از امور را در این حوزه عهده دار است و با این تعریف تداخلی در اجرای امور میان این وزارتخانه و شورایعالی پیش نخواهد آمد.

تعیین تکلیف پروژه های ملی وزارت ارتباطات

دبیر شورایعالی فضای مجازی در مورد تکلیف پروژه هایی که تا روی کار آمدن این شورایعالی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سیاستگذاری شده و بعضا نام ملی گرفته بود به مهر گفت: پروژه ها و طرح های کلان فضای مجازی در مرکز ملی فضای مجازی مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت؛ در این راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وظایفی دارد که با روال قبلی در حال انجام آن است اما به طور قطع چنانچه راجع به این پروژه ها تصمیم گیری متفاوتی در مرکز فضای مجازی اتخاذ شود از آن لحظه به بعد براساس تصمیمات جدید عمل و اجرا خواهد شد؛ با این وجود تا لحظه ای که تصمیم جدید اعلام نشده این پروژه ها با همان برنامه های قبلی ادامه خواهد یافت.

مخالفت با مفاهیم ملی در پروژه های ارتباطی

وي درباره تصمیم گیری شورایعالی فضای مجازی برای شبکه ملی اینترنت تاکید کرد: با این مفاهیمی که در این پروژه ها از آنها یاد می‌شود به صورت ملی مخالف و به صورت بومی موافق هستیم؛ اینکه محصولی در داخل کشور تولید و مورد استفاده قرار گیرد بومی محسوب می شود و ما از آن استقبال می کنیم؛ اما به کاربردن واژه ملی، نماد برند یا مارک یک کشور را به دنبال دارد که اگر در مورد آن درست کار نشود حاکمیت آن کشور زیر سوال می رود و نابود می‌شود. براین اساس بهتر است که پروژه های مدنظر را با نام بومی دنبال کنیم.

شبکه ملی اطلاعات مربوط به خدمات دولت الکترونیک است

رئیس مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به برنامه های اجرای شبکه ملی اطلاعات به مهر گفت: وزارت ارتباطات براساس تکلیف، مشغول اجرای شبکه ملی اطلاعات بوده اما تلقی ما این است که آنچه در این برنامه آمده بیشتر مربوط به خدمات دولت الکترونیک است؛ به نحوی که طی برنامه پنجم توسعه وزارت ارتباطات مکلف شده تا انتهای سال دوم این برنامه، تمام دستگاههای دولتی را به این شبکه متصل و اطلاعاتشان را به اشتراک بگذارد و خدماتشان را ارائه دهد، اما آنچه که مردم راجع به اینترنت ملی فکر می‌کنند متفاوت از این دغدغه فعلی است.

مردم نگران عدم دسترسی شان هستند

اخوان گفت: آنچه که دغدغه ذهنی کاربران شده بحث خود اینترنت است و به نوعی مردم نگران عدم دسترسی شان هستند؛ براین اساس ما به دنبال آن هستیم که در تعریفی جدید از پروژه اینترنت ملی با ورود یک تعداد اپراتور جدید و حمایت دولت بتوانیم بین ترافیک خارجی و ترافیک داخلی روی شبکه اینترنت برای کاربران تفاوت قائل شویم به نحوی که اگر فردی در داخل کشور بخواهد به اطلاعاتی دسترسی پیدا کند که سرعت دسترسی به این اطلاعات که در داخل میزبانی می‌شود نسبت به سرعت اینترنت فعلی که ترافیک بین المللی است، بیشتر شود.

سرعت بالا و هزینه پایین برای اینترنت ملی

دبیر شورایعالی فضای مجازی این تفاوت سرعت را بسیار بالاتر از 10 درصد برشمرد و ادامه داد: در بحث هزینه دسترسی نیز برنامه های متفاوتی وجود دارد که برای تشویق به میزبانی داخل کشور، حاکمیت حمایت کند و اگر کاربری خواست به محتوایی دسترسی پیدا کند که این میزبانی در داخل کشور بوده، هزینه آن برای کاربر بسیار کمتر می‌شود.

تصویب مقدماتی طرح جدید اینترنت ملی

وی تصریح کرد: در همین حال برای ارائه دهندگان خدمات نیز شرایط به نحوی فراهم می شود که اگر خواستند داخل کشور این خدمات را ارائه کنند بتوانند با هزینه کمتری نسبت به خدمات میزبانی خارج از کشور سرویس خود را ارائه دهند.

دبیر شورایعالی فضای مجازی به مهر گفت: در این زمینه تصویب مقدماتی در کمیسیونهای عالی تخصصی و شورای معین صورت گرفته اما برای تصویب نهایی هنوز در شورایعالی فضای مجازی تصمیم گیری نشده است.

قیمتگذاری و سرعت متفاوت برای اینترنت کاربران خانگی

اخوان با تاکید براینکه با این مدل جدید بحث قیمتگذاری و سرعت متفاوت در اینترنت کاربران خانگی احساس می شود در مورد زمان بندی اجرای این طرح افزود: این امر بستگی به این موضوع دارد که اپراتورهای ارتباطی طی چه زمان بندی بتوانند این طرح را داخل کشور پیاده سازی کنند؛ براین اساس با اپراتورهای فعلی مذاکراتی صورت خواهد گرفت و در صورت نیاز از اپراتورهای جدیدی که وارد میدان شوند نیز استفاده خواهیم کرد.

اپراتور اینترنت ملی می آید

وی به مهر گفت: حداقل چیزی که می توانیم هم اکنون اعلام کنیم این است که یک اپراتور به عنوان CDN پروایدر در کشور تعریف می‌شود و از زمانی که پروانه فعالیت دریافت کند می تواند کار خود را نیز آغاز کند.

دبیر شورایعالی فضای مجازی تصریح کرد: پروانه این اپراتور آماده شده اما زمان انتخاب اپراتور از طریق مزایده یا هر سیکل دیگری اعلام می شود.

محدودیت سرعت اینترنت خارجی را برنمی داریم

دکتر اخوان در مورد سیاستهای شورایعالی فضای مجازی برای رفع محدودیت سرعت دسترسی به اینترنت بیش از 128 کیلوبیت بر ثانیه نیز گفت: فعلا برنامه ای برای رفع محدودیت سرعت اینترنت خارجی نداریم.

