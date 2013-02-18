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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۲۰

وفایی نژاد اعلام کرد:

توانمندیهای 250 شرکت تولیدی غرب مازندران نمایش داده شد

توانمندیهای 250 شرکت تولیدی غرب مازندران نمایش داده شد

عباس آباد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی مازندران گفت: 250 شرکت تولیدی صنعتی استان، توانمندیهای خود را در نمایشگاهی در غرب مازندران به معرض دید عموم قرار می دهند.

عباس علی وفایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمايشگاه تخصصي توانمنديهاي غرب استان با حضور 250 شركت توليدي و صنعتي، محصولات توليدي شامل لوازم ساختماني، پوشاك، گل و گياه، لوازم خانگي، توليدات خود را در 30 غرفه ، به نمايش گذاشتند.


وفايي نژاد افزود: اين نمايشگاه تا پايان هفته در مصلي عباس آباد تنكابن داير است.

 

وفایی نژاد گفت: نمايشگاه فرصتي منـاسب براي ارائه توانمنـدي واحـدهاي توليـدي و صنعتي استان بوده و واحـدهاي توليدي مي توانند از فرصت حضور در نمايشگاه، با عرضه محصولات با كيفيت مطلوب و برتر ، قيمت مناسب ، بازاريابي و معرفي محصولات خود بهره مند شوند.



مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران، از افتتاح نمايشگاه توانمنديهاي اقتصادي و توليدي شهركهاي صنعتي غرب استان خبر داد.

 

وی بیان داشت: اين نمايشگاه با هدف معرفي قابليتها و پتانسيلهاي موجود در شركتهاي توليدي مستقر در شهركهاي صنعتي غرب مازندران آغاز شده است.


غرب مازندران بیش از 1.5 میلیون نفر جمعیت دارد.

کد مطلب 2000469

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