توانمندیهای 250 شرکت تولیدی غرب مازندران نمایش داده شد

عباس علی وفایی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمايشگاه تخصصي توانمنديهاي غرب استان با حضور 250 شركت توليدي و صنعتي، محصولات توليدي شامل لوازم ساختماني، پوشاك، گل و گياه، لوازم خانگي، توليدات خود را در 30 غرفه ، به نمايش گذاشتند.



وفايي نژاد افزود: اين نمايشگاه تا پايان هفته در مصلي عباس آباد تنكابن داير است.

وفایی نژاد گفت: نمايشگاه فرصتي منـاسب براي ارائه توانمنـدي واحـدهاي توليـدي و صنعتي استان بوده و واحـدهاي توليدي مي توانند از فرصت حضور در نمايشگاه، با عرضه محصولات با كيفيت مطلوب و برتر ، قيمت مناسب ، بازاريابي و معرفي محصولات خود بهره مند شوند.





مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران، از افتتاح نمايشگاه توانمنديهاي اقتصادي و توليدي شهركهاي صنعتي غرب استان خبر داد.

وی بیان داشت: اين نمايشگاه با هدف معرفي قابليتها و پتانسيلهاي موجود در شركتهاي توليدي مستقر در شهركهاي صنعتي غرب مازندران آغاز شده است.



غرب مازندران بیش از 1.5 میلیون نفر جمعیت دارد.