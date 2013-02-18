مدرسه جمهوری اسلامی ایران در کربلا افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر مدرسه حسینی ایرانیان کربلا به نمایندگی از سوی مرکز امور بینالملل و مدارس خارج از کشور در این مراسم به تشریح سیاستهای کاری مدرسه در آینده پرداخت و گزارشی از روند افتتاح مدرسه ارائه کرد.
سرکنسول جمهوری اسلامی در کربلای معلی به ذکر سوابق درخشان مدارس ایرانی در عراق پرداخت و گفت: به زودی در بغداد و کاظمین نیز شاهد راهاندازی مدارس ایرانی خواهیم بود.
همچنین سفیر جمهوری اسلامی ایران به راهاندازی مدارس ایرانی در استانهای بصره، سلیمانیه و اربیل در آینده اشاره کرد و اظهار داشت: میتوانیم ادعا کنیم که همواره بین دو کشور ایران و عراق ارتباط فرهنگی و آموزشی وجود داشته است و امیدواریم این روند همچنان ادامه یابد.
وی تصریح کرد: بر اساس پیشنهادات ارائه شده، این مدارس به صورت دو زبانه اداره میشوند و محدودیتی در جذب شاگردان غیر ایرانی وجود ندارد.
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