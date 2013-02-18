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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۰۶

مدرسه جمهوری اسلامی ایران در کربلا افتتاح شد

مدرسه جمهوری اسلامی ایران در کربلا افتتاح شد

مراسم افتتاح مدرسه حسینی ایرانیان کربلا با حضور سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، سرکنسول کربلا، مشاور استاندار کربلا، معاون کنسولگری نجف و سایر مسئولان محلی و نهادهای ایرانی مستقر در کربلا و خبرگزاری‌های عراقی و خبرگزاری جمهوری اسلامی انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر مدرسه حسینی ایرانیان کربلا به نمایندگی از سوی مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج از کشور در این مراسم به تشریح سیاست‌های کاری مدرسه در آینده پرداخت و گزارشی از روند افتتاح مدرسه ارائه کرد.

سرکنسول جمهوری اسلامی در کربلای معلی به ذکر سوابق درخشان مدارس ایرانی در عراق پرداخت و گفت: به زودی در بغداد و کاظمین نیز شاهد راه‌اندازی مدارس ایرانی خواهیم بود.

همچنین سفیر جمهوری اسلامی ایران به راه‌اندازی مدارس ایرانی در استان‌های بصره، سلیمانیه و اربیل در آینده اشاره کرد و اظهار داشت: می‌توانیم ادعا کنیم که همواره بین دو کشور ایران و عراق ارتباط فرهنگی و آموزشی وجود داشته است و امیدواریم این روند همچنان ادامه یابد.

وی تصریح کرد: بر اساس پیشنهادات ارائه شده، این مدارس به صورت دو زبانه اداره می‌شوند و محدودیتی در جذب شاگردان غیر ایرانی وجود ندارد.

کد مطلب 2000471

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