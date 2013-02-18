  1. حوزه و دانشگاه
۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۲۷

با موضوع وحدت حوزه و دانشگاه/

کرسی آزاداندیشی برتر دی ماه معرفي شد

کرسی آزاداندیشی برتر دی ماه معرفي شد

یکی از کرسیهای آزاد اندیشی برگزار شده در دانشگاه شهید بهشتی به عنوان کرسی برتر دی ماه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هر ماه از سوی معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کرسی های نمونه و برتر از میان آثار و مستندات ارسال شده به دبیرخانه کرسی های آزاد اندیشی توسط جمعی از کارشناسان مورد داوری و بررسی قرار مي گيرد و به عنوان کرسی برتر ماه اعلام می شود.

برخی از شاخص ها و معیارهای برای کرسی برتر بدین شرح است: اهمیت موضوع، ارتباط موضوع با مسایل و مشکلات کشور (ملی و منطقه ای)، جاری بودن بحث و منطق علمی در جریان برگزاری کرسی، درجه و رتبه علمی طرفین حاضر در کرسی، قدرت ارائه بحث و تسلط، ارائه مباحث در چارچوب موضوع مورد بحث، رعایت ضوابط اخلاقی و چارچوب های قانونی، مستندسازی به گونه ای که قابلیت استفاده دیگران از آن نیز وجود داشته باشد، میزان رضایت مخاطبان از موضوع و شیوه برگزاری آن، نوع کرسی (نظریه پردازی، نقد و نظر، مناظره و آزاد فکری) و تداوم و استمرار برگزاری کرسی در صورت داشتن قابیت بحث علمی بیشتر.

طی ماههای گذشته، برخی کرسیهای آزاد اندیشی در دانشگاههای اصفهان، ملایر، لرستان، شهرکرد، الزهرا(س)، خوارزمی و فردوسی مشهد به عنوان کرسی برتر هر ماه معرفی شدند.

برهمين اساس کرسی آزاد اندیشی "حوزه و دانشگاه؛ اتحاد یا وحدت " که در دانشگاه شهیدبهشتی برگزار شد، دی ماه سال جاری به عنوان کرسی برتر ماه معرفی شد.

کد مطلب 2000473

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