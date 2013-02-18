کرسی آزاداندیشی برتر دی ماه معرفي شد

به گزارش خبرنگار مهر، هر ماه از سوی معاونت فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، کرسی های نمونه و برتر از میان آثار و مستندات ارسال شده به دبیرخانه کرسی های آزاد اندیشی توسط جمعی از کارشناسان مورد داوری و بررسی قرار مي گيرد و به عنوان کرسی برتر ماه اعلام می شود.

برخی از شاخص ها و معیارهای برای کرسی برتر بدین شرح است: اهمیت موضوع، ارتباط موضوع با مسایل و مشکلات کشور (ملی و منطقه ای)، جاری بودن بحث و منطق علمی در جریان برگزاری کرسی، درجه و رتبه علمی طرفین حاضر در کرسی، قدرت ارائه بحث و تسلط، ارائه مباحث در چارچوب موضوع مورد بحث، رعایت ضوابط اخلاقی و چارچوب های قانونی، مستندسازی به گونه ای که قابلیت استفاده دیگران از آن نیز وجود داشته باشد، میزان رضایت مخاطبان از موضوع و شیوه برگزاری آن، نوع کرسی (نظریه پردازی، نقد و نظر، مناظره و آزاد فکری) و تداوم و استمرار برگزاری کرسی در صورت داشتن قابیت بحث علمی بیشتر.

طی ماههای گذشته، برخی کرسیهای آزاد اندیشی در دانشگاههای اصفهان، ملایر، لرستان، شهرکرد، الزهرا(س)، خوارزمی و فردوسی مشهد به عنوان کرسی برتر هر ماه معرفی شدند.

برهمين اساس کرسی آزاد اندیشی "حوزه و دانشگاه؛ اتحاد یا وحدت " که در دانشگاه شهیدبهشتی برگزار شد، دی ماه سال جاری به عنوان کرسی برتر ماه معرفی شد.