6 دوره آموزش "روش های نوین تدریس" در همدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره موسسات کارآموزی آزاد استان همدان گفت: در راستای افزایش سطح کیفی آموزش و آشنایی مربیان بخش خصوصی با روشهای نوین تدریس، شش دوره آموزشی "روش های نوین تدریس" با متد CBT ویژه مربیان آموزشگاههای آزاد استان همدان برگزار شد.

احسان فراهانی اظهار داشت: مربیان آموزشگاه های آزاد برای تمدید کارت مربیگری باید این دوره آموزشی 30 ساعته را طی کنند.

وی گفت: در سال جاری 120 نفر از مربیان دراین خصوص آموزش دیدند و بعد از قبولی در آزمون کتبی و عملی پایان دوره، گواهینامه دریافت کردند.

وی با بیان اینکه آموزش مربیان با هدف افزایش بهره وری و بالا بردن کیفیت دروس قابل ارائه در آموزشگاههای آزاد برگزار می شود، اضافه کرد: مدیران بخش خصوصی آموزش های فنی و حرفه ای نیز باید آموزش حرفه "مدیرآموزشگاه فنی و حرفه ای بخش خصوصی" که از استانداردهای مهارت و آموزشی است، را طی کنند.

رئیس موسسات کارآموزی آزاد استان همدان عنوان کرد: طول دوره آموزشی ویژه مدیران 70 ساعت است و هر آموزشگاه جدیدالتاسیس باید مدیر آموزشگاه را برای گذراندن دوره معرفی کند.

وی گفت: در سال جاری نیز 58 نفر از مدیران در این خصوص آموزش دیدند.

کارگاه آموزشی " مدیریت هولدینگ " ویژه شاغلین صنایع همدان برگزار شد

کارگاه آموزشی "مدیریت هولدینگ " به مدت سه روز در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای همدان و با همکاری معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی برگزار شد.

امین شهابی مدرس دوره در خصوص چالش های و مدل های کسب و کار، ماهیت و فلسفۀ هولدینگ، انواع و ساختار شرکت های هولدینگ، مدیریت استراتژیک و مدیریت عملکرد در شرکت های هولدینگ، ارزش آفرینی و هم افزایی در هولدینگ مطالب ارزشمندی را برای شرکت کنندگان ارائه کرد.

وی در خصوص هولدینگ در قوانین ایران از جمله قانون اصلاحیۀ قانون تجارت، قانون سرمایه گذاری خارجی، اصل 44 قانون اساسی و برنامه سوم، چهارم، و پنجم توسعه سخن گفت و شرکت کنندگان با چگونگی راه اندازی هولدینگ از جمله مقدمات و فرآیند تأسیس آن آشنا شدند.

در اسفندماه سال جاری نیز 2 سمینار آموزشی "فرآیند و مدیریت زنجیره تامین" و "مدیریت کارگاهی" ویژه شاغلین در صنایع استان همدان برگزار خواهد شد.