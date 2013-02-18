همایش بین المللی «تحول فلسفه اسلامی» در تونس برگزارمي شود

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق رمضانی گل افزانی رایزن فرهنگی کشورمان در تونس با اعلام اين خبر گفت: براساس توافق به عمل آمده، این اجلاس علمی با حضور اندیشمندان ایرانی، تونسی، آلمانی، فرانسوی و چند کشور دیگر نیمه دوم مهرماه سال 1392 برگزار خواهد شد که به منظور دریافت مقالات، کمیته ای در معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و شورای عالی فرهنگ تونس تشکیل خواهد شد.



وي اظهار داشت: شورای عالی فرهنگ تونس که پس از انقلاب عزت و کرامت و بیداری اسلامی تشکیل شده است عالیترین مرجع علمی و فرهنگی در تونس می باشد که ریاست آن با پیشنهاد وزیر فرهنگ و حکم رئیس جمهور منصوب می شود و وزرای آموزش عالی، آموزش و پرورش، فرهنگ و چندین شخصیت برجسته علمی داخلی و خارجی عضو آن هستند و در حال حاضر پرفسور "هشام جعیط" از مورخان بزرگ تونس ریاست آن را برعهده دارد که کتاب"کوفه" وی به فارسی ترجمه شده است.



گفتني است در سفر اخیر محمدرضا دهشیری معاون پژوهشی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با دکتر جعیط موضوع برگزاری اين همایش بررسی و تصویب شد.