به گزارش خبرنگار مهر، علی پیرمرادی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از اجرای طرح توسعه گياهان دارويی و صنعتی، طرح توليد نهال جنگلی و مرتعی، اجرای طرح های مرتعداری، اجرای طرح های جنگلداری، احداث جايگاه های سوخت فسيلی و اجرای عمليات آبخيزداری با استفاده از تسهیلات بخش کشاورزی و منابع طبیعی خبر داد.

وی زراعت چوب، بهره برداری از محصولات فرعی جنگل، توسعه پوشش گياهی با استفاده از پخش سيلاب، احداث و تكميل و تجهيز نهالستان ها، حداث و تكميل و تجهيز پاركهای جنگلي و تكميل و تجهيز ايستگاه های توليد بذر را از دیگر طرح های اولويت دار عرصه های منابع طبيعی آذربایجان غربی دانست.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان غربی اعلام کرد: صندق حمايت از بخش كشاورزی ومنابع طبيعی مهمترين صندوق در پوشش مالي مجريان و بهره برداران از عرصه های ملي بوده كه در اين راستا با اطلاع رساني به عرصه نشيان، بهره برداران مي توانند با تشكيل تعاونی های مرتبط و با عضويت در اين صندوق وام هایی با بهره كم دريافت و در حفاظت و احيا مراتع و عرصه های ملی گام های مهم و مشاركت حداكثری داشته باشند.

پیرمرادی از اختصاص 14 میلیارد ریال اعتبار برای صیانت از منابع طبیعی و اجرای طرحهای جنگلکاری و آبخیزداری طی امسال خبر داد و گفت: این میزان اعتبار از محل اعتبارات افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی برای دو بخش جنگل و آبخیزداری اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه از محل فروش اموال مازاد مجموعه وزارت جهاد کشاورزی بالغ بر 810 میلیارد ریال اعتبار به حساب صندوق حمایت از بخش کشاورزی و منابع طبیعی کشور واریز شده، ادامه داد: باید با برنامه ریزی بتوانیم سهم استفاده مجریان و بهره برداران عرصه های منابع طبیعی از این صندوق را در سطح استان ارتقا دهیم.

وی یادآور شد: طی سال گذشته از محل اعتبارات افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی قانون ماده 25، بیش از 114 میلیارد ریال برای توسعه عملیات در دو بخش جنگل و آبخیزداری تزریق شده و 10 میلیارد ریال از این اعتبار برای اجرای عملیات آبخیزداری و بقیه برای توسعه جنگلکاری اختصاص یافته است.