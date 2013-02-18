نخستین دیتا سنتر استانی در خوزستان افتتاح شد



به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیتا سنتر استانی پیش از ظهر دوشنبه با حضور رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در خوزستان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.



این مرکز داده استانی با سرمایه گذاری حدود 40 میلیارد ریال از سوی سازمان فناوری اطلاعات ایران در خوزستان اجرایی شده است.



ديتاسنترها يا مراكز داده ملي استاني با ارتباطات ابري خود از شبكه ملي اطلاعات پشتيباني و دفاع خواهند كرد كه بنا بر اعلام مسوولان نهايتا تا سال 92 براي همه استان‌ ها محقق مي ‌شوند.



با بهره‌برداری مرکز داده استانی در خوزستان، به صورت الکترونیکی و عملیاتی ، کمک موثری در صرفه ‌جویی هزینه ‌ها، افزایش سرعت خدمت‌ رسانی، دورکاری و انجام خدمات دولت الکترونیکی فراهم می شود.



اجرایی کردن پروژه دیتا سنتر شبکه گسترده ای را با هدف ارایه سرویس به ذینفعان شبکه به صورت رایانش ابری پیاده سازی خواهد کرد.