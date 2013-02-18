افزایش حراحی های نوین در بیمارستان امام خمینی ساری

عالیه زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این مرکز در برخی از جنبه های درمانی از جمله رسیدگی به بیماران تصادفی- جراحی زنان و مامایی به ویژه بخش ناباوری اقدامات کم نظیری انجام می دهد.

وی افزود: در بخش گوارش خدمات فوق تخصصی به مراجعه کنندگان ارائه می شود.



رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) ساری به انجام ۹ عمل موفقیت آمیز جراحی سرطان مری به روش کم تهاجی خبر داد و با اشاره به اینکه در این نوع جراحی، نیازی به برش قفسه سینه، گردن و شکم نیست، افزود: در روش کم تهاجمی، زمان بستری بیمار در مرکز درمانی کوتاه و عوارض بعد از جراحی کاهش می یابد.



زمانی، انجام جراحی مغز و اعصاب و جذب دستیار در این رشته را یکی دیگر از دستاوردهای علمی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) ساری دانست و گفت: تجهیزات مورد نیاز برای اعمال جراحی مغز واعصاب فراهم آمده و در حال حاضر روزانه اعمال جراحی متنوعی در این مرکز انجام می شود که با راه اندازی این بخش، بیماران از مراجعه به تهران بی نیاز شدند.



رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) ساری افزود: با وجود پزشکان با تجربه توانستیم این خدمات را به مردم ارائه دهیم.



زمانی با تاکید بر اینکه فعالیت سیستمهای آموزشی درمانی بر اساس آخرین دستاوردهای علمی دنیا انجام می شود، اظهارداشت: در اینگونه سیستمهای درمانی پزشک موظف است کار علمی انجام دهد.





وی با تأکید بر اینکه این مرکز به سمت جراحی های نوین و بسته سوق یافته، تصریح کرد: این بیمارستان از جمله بیمارستانهایی است که جراحی سرطان مری به روش کم تهاجمی را با درصد موفقیت بالا انجام داده است.



زمانی با بیان اینکه این مرکز آموزشی درمانی به عنوان یکی از مراکز تخصصی و فوق تخصصی با گرایشهای مختلف در سطح استان مازندران است، گفت: تلاش می کنیم این بیمارستان را به جایگاه شایسته و در خور شأن مردم برسانیم.



وی با اشاره به اینکه در این مرکز آموزشی ۱۰ گروه تخصصی فعالیت می کنند که از این تعداد ۹ گروه آموزشی هستند، ادامه داد: با توجه به اینکه بیمارستان امام خمینی(ره) ساری سیستمی آموزشی درمانی است، لذا به روزترین تجهیزات با استانداردهای علمی در آن مستقر شده تا خدمات درمانی را با کیفیت مطلوب ارایه کند.





