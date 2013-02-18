712 واحد مسکن روستایی برای مددجویان کهگیلویه و بویراحمد احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید فرهادی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این واحدها با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و 906 میلیون ریال احداث شده اند.

وی بیان کرد: تاکنون از این تعداد، 30 واحد تحویل مددجویان شده و 134 واحد هم با پیشرفت بالای 90 درصد در نیمه اول اسفند ماه به مددجویان واگذار خواهد شد.

فرهادی همچنین از ساخت و خرید 104 واحد مسکن شهری با اعتبار پنج میلیارد و 200 میلیون ریال خبر داد و گفت: از این تعداد 83 واحد توسط کمیته امداد احداث شده است.

وی افزود: 21 واحد نیز از مسکن مهر شامل15 واحد در گچساران و شش واحد در کهگیلویه برای مددجویان خریداری شده است.

فرهادی همچنین از اجرای 390 مورد تعمیرات مسکن شهری و روستایی با اعتبار دو میلیارد و 286 میلیون ریال خبر داد.

وی بیان کرد: 750 مورد معافیت انشعاب آب، گاز و برق با اعتبار 943 میلیون و 259 هزار ریال را از دیگر اقدامات این نهاد در سال جاری است.

مدیرکل کمیته امداد استان تامین مسکن مددجویان تحت حمایت و ایجاد سرپناه برای آسایش و گذران زندگی نیازمندان را یکی از وظایف این نهاد عنوان کرد و اظهار داشت: در مجموع امسال بیش از 11 میلیارد ریال برای مسکن مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان هزینه شده است.

وی تصریح کرد: احداث مسکن شهری و روستایی، بازسازی و زیباسازی بافت های فرسوده شهری، انشعابات رایگان آب و برق و گاز و همچنین ساخت و مقاوم سازی واحدهای مسکونی روستایی از جمله خدمات عمرانی کمیته امداد در راستای توانمند سازی خانواده های مددجویان بوده است.