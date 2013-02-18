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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۵۲

جام جهاني كشتي - تهران/

نماينده و مدرسان فيلا وارد تهران شدند

نماينده و مدرسان فيلا وارد تهران شدند

نماينده و مدرسان فدراسيون جهاني كشتي (فيلا) ‌صبح امروز دوشنبه براي نظارت بر رقابتهاي جام جهاني 2013 تهران وارد كشورمان شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، "سابا هگدوش" مجارستاني به عنوان نماينده فيلا و همچنين كيم ايگ جونگ و كمال بوعزيز به عنوان مدرسان داوري فدراسيون جهاني كشتي بامداد امروز وارد تهران شدند تا در حاشيه رقابتهاي جام جهاني 2013 تهران به تماشا و نظارت بر پيكارها بپردازند.

اين در حاليست كه سفر رافائل مارتينتي رئيس مستعفي فيلا به كشورمان منتفي شد و فعلا خبري از حضور نناد لالوویچ سرپرست جديد فيلا نيز نشده است.

مسابقات جام جهاني كشتي فرنگي و آزاد طي روزهاي 1 تا 4 اسفندماه با حضور 10 تيم برتر دنيا در سالن 12 هزار نفري تهران برگزار مي‌شود.

کد مطلب 2000497

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