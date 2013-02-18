آمار بزه با ارائه کارت هوشمند ملی کنترل می شود/ انگشت نگاری از متقاضیان

عبدالله امینی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در هنگام صدور کارت ملی هوشمند انگشت نگاری کامل با پیشرفته ترین دستگاهها انجام می شود که در ادامه می تواند بانک جامع اطلاعاتی از تمامی شهروندان فراهم کند.



وی افزود: در گذشته این امکان در کارت ملی وجود نداشت و انگشت نگاری به صورت محدود توسط نیروی انتظامی انجام می شد که با اجرای این طرح و بهره گیری از بانک اطلاعاتی می توان به سرعت فرد مشکوک به ارتکاب جرم را شناسایی کرد.



مدیر کل ثبت احوال استان اضافه کرد: طراحی این کارت ضریب ایمنی بالایی برای آن ایجاد کرده بطوریکه امکان هرگونه سواستفاده را از یابنده کارت در هنگام گم شدن سلب کرده است.



به گفته وی استفاده از خدمات دولتی در هفت روز هفته، ایجاد بانک عکس قابل انتشار، جلوگیری از مهاجرتهای غیر قانونی و اشتغال غیر قانونی و تجمیع سایر کارتهای مورد استفاده افراد در این کارت از دیگر قابلیتهای کارت ملی هوشمند است.



بانکها به حسگرهای امضای دیجیتال مجهز می شوند





امینی افزود: علاوه بر این کارت ملی هوشمند به امضای دیجیتالی افراد مجهز است که می تواند در تمامی مبادلات و روابط اقتصادی، پرداختهای بانکی و مواردی از این دست مورد استفاده قرار گیرد.



مدیر کل ثبت احوال استان تصریح کرد: به منظور ارائه مفیدتر خدمات بانکی، بانکها به حسگرهای شناسایی امضای دیجیتالی مجهز خواهند شد.



وی در خصوص نحوه استفاده از این حسگرها تاکید کرد: با توجه به اینکه افراد کارتهای بانکی خود را در این کارت تجمیع خواهند کرد می توانند برای خدمات بانکی با امضای دیجیتالی اقدام به دریافت خدمت کنند.