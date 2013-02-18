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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۲۶

مهدیان خبر داد:

اجرای هشت برنامه شاخص فرهنگی در طرح آرامش بهاری اوقاف آمل

اجرای هشت برنامه شاخص فرهنگی در طرح آرامش بهاری اوقاف آمل

آمل - خبرگزاری مهر: رئیس اداره اوقاف و امور خیریه آمل گفت: هشت برنامه شاخص فرهنگی در قالب طرح آرامش بهاری در امامزادگان آمل برگزار می شود.

حجت الاسلام حسین مهدیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این طرح در هشت برنامه شاخص از سوی مرکز فرهنگی و قرآنی آستانه در این ایام تعطیلات نوروزی اجرا خواهد شد.



وی افزود: این برنامه ها در حوزه های تبلیغات و اطلاع رسانی، برگزاری دعای توسل، غبارروبی و عطرافشانی حرم و گلزار شهدا ، برپایی چادر خیمه معرفت همراه با نمایشگاه آرامش بهاری، تهیه و نصب سفره هفت سین قرآنی و معنوی و چهارشنبه آخر سال است.



زمانی تصریح کرد: برگزاری ویژه برنامه مراسم تحویل سال نو در آستانه مبارکه امامزاده ابراهیم(ع) آمل و تهیه و توزیع بسته های فرهنگی به شهروندان و نیز مسافران پیش بینی شده است.



وی، زمان اجرای این برنامه ها را از دهه آخر اسفندماه تا پایان تعطیلات نوروزی اعلام کرد و یادآورشد:  ویژه برنامه های شهادت سوگواره یاس نبوی در فاطمیه اول از چهارم فرودین ماه 92 برگزار خواهد شد.


رئیس اداره اوقاف و امورخیریه شهرستان آمل، از آغاز اجرای طرح محوطه سازی آستانه مبارکه امام زاده ابراهیم(ع) در این شهرستان با یک میلیارد ريال اعتبار خبر داد.


مهدیان گفت: در مرحله نخست این طرح، از درب شرقی آستانه مبارکه به درب غربی به طول ۱۵۲ متر و عرض ۱۲ متر اجرا می شود.



وی افزود: در این مرحله محوطه خالی آستانه با سنگ گرانیت تزئین کاری خواهد شد و همه مراحل آن تا قبل از سال جدید به پایان خواهد رسید.



شهرستان آمل، 350 هزار نفر جمعیت دارد.

 

کد مطلب 2000502

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