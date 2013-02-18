علی فامیان در گفتگو با خبرنگار مهر از ترجمه مجموعه داستان نویسندگان برگزیده جایزه پن / او. هنری در سال 2011 خبر داد و گفت: این مجموعه داستان با سردبیری و مقدمه دورا فارمن و با استفاده از آثار 20 نویسنده برنده این جایزه سال گذشته در آمریکا منتشر شده است.

وی افزود: جایزه او هنری هر ساله به یاد ویلیام سیدنی پورتر، معروف به «او هنری» نویسنده آمریکایی اهدا می‌شود و برندگان خود را نیز از میان نویسندگان داستان‌های کوتاهی معرفی می‌کند که در طول سال در نشریات آمریکایی و کانادایی به زبان انگلیسی منتشر می‌شوند.

این مترجم افزود: در این کتاب نویسندگانی چون جیم شپرد، هلن سیمپسون، کنت کالهون، کریس آدرین، برایان اونسون به همراه 14 نویسنده دیگر که همگی در زمره برگزیدگان این جایزه در سال گذشته هستند، آثاری را منتشر کرده‌اند و مقدمه‌ای از ویراستار ارشد این مجموعه نیز در ابتدای کتاب درج شده است که در ترجمه فارسی نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت و امیدوارم تا اواسط سال آینده به ناشر تحویل داده شود.

فامیان همچنین از پایان ترجمه مجموعه‌ای از داستان‌های سیاسی جفری‌ آرچر، نویسنده و سیاستمدار سابق انگلستان که در سال ۲۰۱۰ منتشر شده است، خبر داد و گفت: این مجموعه داستان برای انتشار در اختیار نیستان قرار گرفت.

به گفته این مترجم، داستان‌های این مجموعه در بسیاری از موارد واقعی هستند و شامل رویدادهایی می‌شوند که در جهان واقع رخ داده است. بازیگران اصلی آنها نیز سیاستمداران و نیز خانواده‌ آنها به شمار می‌روند که به طور طبیعی بیشتر جامعه بریتانیا را دربر می‌گیرند.

از فامیان پیش از این نیز ترجمه آثاری چون «آنگاه به پایان رسیدم» نوشته جاشوا فریس، «نان زنان افسونگر» نوشته او. هنری، «مرز جنایت» نوشته آلفرد جوزف هیچکاک، «مبانی زبان» نوشته رابرت‌ لارنس ترسک، «کره» نوشته مایکل کرایتون و «نجات زبان‌ها» نوشته لنوره ‌آ گرینوبل منتشر شده است.