جشنواره هنرهای بازیافت در قم برگزار می شود

سیف الدین موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری جشنواره هنرهای بازیافت بیان کرد: تا هفتم اسفند ماه مهلت ارسال آثار برای شرکت در جشنواره است.



وی گفت: این جشنواره در سه مرحله برگزار می شود که مرحله نخست مرحله فراخوان و ثبت نام است که تا 7 اسفند ماه علاقه مندان فرصت ثبت نام در سایت www.bazyaft.qom.ir را دارند و می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر نیز با شماره 6603014 الی 6603015 تماس بگیرند.



وی بیان کرد: پس از ثبت نام در رشته های مشخص شده برای شرکت در جشنواره اطلاع رسانی صورت می گیرد برای مثال در ساخت سفره هفت سین جدای از خلاقیت، استفاده بیشتر از مواد دورریختی موجب کسب امتیاز بیشتر می شود و لازم است پس از ثبت نام تا تاریخ مشخص شده از سفره خود عکس گرفته و آن را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.



مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم گفت: در بخش عکاسی نیز علاقه مندان می توانند از موضوعات مشخص شده تصویر برداری کرده و به دبیرخانه ارسال کنند.



وی ادامه داد: عکاسی باید در چهار حوزه تفکیک از مبدا، کاهش تولید پسماند، نظافت و پاکیزگی شهری و بازیافت و فواید آن انجام گیرد.



موسوی بیان کرد: بخش کاردستی نیز برای تمام رده های سنی در نظر گرفته شده است که ملاک امتیازدهی نیز این است که علاوه بر خلاقیت از مواد دورریختنی بیشتری استفاده شود.



وی با اشاره به اینکه مهلت ارسال آثار تا 14 اسفند است افزود: جشنواره هنرهای بازیافت 18 اسفند ماه از ساعت 9 صبح تا 17 در ورزشگاه حیدریان برگزار می شود.