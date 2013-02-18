"زندگی با چشمان بسته" رسول صدر عاملی در شبكه نمایش خانگي

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "زندگی با چشمان بسته" به کارگردانی رسول صدرعاملی در ژانر اجتماعی برای مخاطبان بزرگسال، به مدت 105 دقیقه در سبد محصولات شبکه نمایش خانگی قرار گرفت.
این فیلم که ترانه علیدوستی، حامد بهداد، فرهاد آئیش، پریوش نظریه، فرهاد قائمیان، پولاد کیمیایی، الهام پاوهنژاد، اندیشه فولادوند در آن ایفای نقش کردهاند، داستان دختر یک خانواده مذهبی است که به دليل يك مشكل انضباطي- اخلاقي از دانشگاه اخراج ميشود.همين موجب تغييراتي در رابطه او با پدر و مادر مذهبياش ميشود. تا جايي كه خانوادهاش نقشه قتل او را ميكشند و...
علاوه بر آن فیلم های سینمایی "شکارچی شنبه" پرویز شیخ طادی، "چراغی در مه" پناهبرخدا رضایی و فیلم مستند "... و آسمان آبی" به کارگردانی غزاله سلطانی و "گلچهره" ساخته وحید موسائیان نیز پیش از این وارد شبکه نمایش خانگی شدند.
موسسه رسانههای تصویری و کیمیا نما تامین و پخش این فیلمها را بر عهده داشتهاند.
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