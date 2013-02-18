مازندرانیها ماهانه 140 میلیارد تومان یارانه دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه پیش از ظهر دوشنبه در همایش مدیریت مصرف برق صنایع در باشگاه برق ساری افزود: بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی یکی از اهداف قانون هدفمندی یارانه ها در کشور بوده است.

وی اظهار داشت: هم اکنون صنعت برق کشور از حیث ظرفیت اسمی نیروگاهها، تولید برق، راندمان نیروگاهها و کاهش هزینه تمام شده برق در ردیف کشورهای برتر منطقه است و باید به این خودباوری به خود بالید.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری مازندران با اشاره به اثرات موفق هدفمندی یارانه ها در کاهش مصرف انرژِی، تصریح کرد: کاهش مصرف برق باید از مصارف خانگی به سمت واحدهای تولیدی و صنعتی استان نیز سوق یابد.

فرزانه با بیان اینکه مصرف بی رویه انرژِی در سالهای قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای آینده اقتصاد کشور خطر آفرین بوده است، یادآور شد: به دلیل برخی ملاحظات داخلی پس از انقلاب، اجرای این قانون در کشور به دولت دهم محول شده است.

وی با اعلام اینکه افزایش راندمان انرژی و کاهش افت فشار باید از طریق صاحبان صنعت برق کشور با جدیت پیگیری شود، افزود: میزان مصرف برق خانگی در مازندران پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، 19 درصد کاهش داشته است.

معاون استاندار مازندران گفت: مدیریت مصرف بهینه برق و انرژی در مازندران باید به صورت فرهنگ ارزشمند به سایر نقاط کشور تعمیم داده شود.

وی بیان داشت: دولت ماهانه مبلغی معادل 140 میلیارد تومان یارانه به مردم استان پرداخت می کند که باید در جهت بهینه مصرف کردن کالاهای مصرفی استان هم باید برنامه ریزی اصولی صورت گیرد.

در پایان این مراسم با اهدا لوح تقدیر و هدایای از واحدهای صنعتی پرمصرف و موفق در مدیریت بهینه مصرف برق قدردانی شد.