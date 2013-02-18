حتی یک دانشجوی سیگاری نباید در دانشگاه شریف وجود داشته باشد

دکتر رضا روستا آزاد در حاشیه برگزاری سومین جشنواره علمی فرهنگی پیشگیری از اعتیاد که در این دانشگاه برگزار شد، گفت: برنامه ما این است که حتی یک مورد سیگاری هم در دانشگاه نداشته باشیم.

وی ادامه داد: ما به دنبال این هستیم که این آمار را به صفر برسانیم چرا که حتی یک مورد را هم آزاردهنده می دانیم.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: حرکت دانشگاه در زمینه مسایل مرتبط با اعتیاد و پیشگیری از آن فرهنگ سازی و حرکت ترویجی است.

به گزارش مهر؛ دانشگاه صنعتی شریف روز گذشته سومین جشنواره علمی و فرهنگی پیشگیری از اعتیاد را با حضور مسئولان دانشگاه و دانشجویان برگزار کرد.

بیش از 20 کارگاه با موضوعات آشنایی با اعتیاد و مواد مخدر و عوارض و پیامدهای اعتیاد با حضور کارشناسان و مشاوران این حوزه در حاشیه این جشنواره برای آشنایی هر چه بیشتر بازدیدکنندگان برقرار است.

این جشنواره از 29 بهمن الی 2 اسفند هر روز از ساعت 14 تا 18 پذیرای دانشجویان خواهد بود.