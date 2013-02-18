به گزارش خبرنگارمهر، کاظم آیت الهی پیش از ظهر دوشنبه در اولین همایش مدیران کل فناوری اطلاعات و ارتباطات استان البرز در مرکز همایش های موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر با تعریفی از کارکرد فناوری اطلاعات اظهار داشت: فناوری اطلاعات تنها عرصه ای که جوامع را به سمت توسعه پایدار رهنمود می سازد.

وی حوزه فناوری اطلاعات را دارای دامنه گسترده ای دانست و افزود: فناوری اطلاعات بسیار گسترده و با شاخه های مختلفی است و در برهه کنونی با پیچیدگی های حوزه ارتباطات نقش انکار ناپذیری را در صنعت، تکنولوژی و... دارد.

رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور تصریح کرد: در شرایط کنونی فضای کسب و کار برای پیشبرد جز با اتصال به امکانات حوزه IT و فناوری اطلاعات خروجی مناسبی را شاهد نخواهیم بود؛ و امروز که با سرعت نور شاهد گسترش فناوری ها هستیم بدون بهره گیری از این مهم نمی توانیم ادامه بقا دهیم.

آیت اللهی پیچیدگی فضای کسب و کار، گسترش جمعیت و...را نمود این واقعیت دانست و تاکید کرد: برای دستیابی به اهداف مورد نظر در حوزه ارتباطات البته باید ابزار لازم نیز وجود داشته باشد.

وی افزود: مقدمات و بسترهایی باید در دستگاه های اجرایی از سوی متولیان امر ایجاد شود تا فناوری اطلاعات بتواند جایگاهی مناسب در کشور پیدا کند.

این مسئول در بخش دیگری با اشاره به نقش و نحوه شکل گیری سازمان نظام صنفی رایانه ای همانند سایر نظام های صنفی که در کشور تشکیل می شود گفت: این سازمان سال 79 طبق مصوبه هیئت وزیران به تصویب رسید و رسما از سال 83 فعالیت خود را آغاز کرد.

کاظم آیت اللهی گفت: اکنون بسیاری از استانها دارای سازمان نظام صنفی رایانه ای هستند و استان البرز نیز جزو 20 استانی است که این سازمان در آن تشکیل شده است.

سازمان نظام صنفی رایانه ای چتری فراگیر و پاسخگو در حوزه IT و فناوری اطلاعات

وی با اشاره به تشکیل ماهیت وجودی این نظام افزود: این سازمان مجموعه ای غیر انتفاعی و تنها نهاد فراگیر سازمان نظام صنفی رایانه ای است و در هر استان بسته به تعداد اعضا، فروشگاه ها و اعضای حقیقی و... هیئت مدیره های استانی را شکل می دهد.

این مسئول بیان کرد: وجود این سازمان منافاتی با فروشگاه های مجازی،انجمن ها، سندیکاها، گروه ها و هیئت ها ندارد و در راستای رسالت و وظایف خود ایفای نقش دارد.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور این نظام را چتری فراگیر پاسخگو و پیگیر خواسته ها بخش IT و فناوری اطلاعات و ارتباطات ذکر کرد که خود دارای شورای انتظامی، مرجع حل اختلاف و...است.

وی افزود: در آیین نامه این سازمان ارکان مشورتی و کارشناسی قوی دیده شده است و کمیسیون های مختلفی از آحاد مختلف عضو این صنف هستند.

این مسئول بیان کرد: از بدو شکل گیری این سازمان شاهد دستاوردهای خوبی در حوزه فناوری اطلاعات در استانها بوده ایم و این سازمان فعالانه در اولویت اول فعالیت های IT ندر استانها نقش آفرین بوده است.

رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور از وجود این سازمان به عنوان رگولاتور بخش خصوصی و دولتی تلقی داشته و بر تعامل بین این دو بخش به منظور دستیابی به فضای امن در حوزه اطلاعات تاکید کرد.

بانک فناوری اطلاعات زمینه ساز ایجاد اشتغال در البرز

وی شکل گیری این سازمان در کنار ایجاد دیتا سنتر(بانک فناوری اطلاعات ) در استان البرز را زمینه ای برای ایجاد اشتغال در فضای مجازی دانست و افزود: نزدیکی این استان به پایتخت موجب می شود تا اغلب فعالیت های این حوزه در البرز شکل گیرد و این استان به عنوان معین پروژه ها و پایلوت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد.