تعامل همه جانبه ميان اوليا و آموزش و پرورش امري ضروري است

عليرضا کلیدری ضمن انتقاد از انتظارات فراوان برخی مردم از آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: یکی از آسیب های تعلیم و تربیت در عین پیچیدگی آن، انتظارات فراوانی است که از آموزش و پرورش وجود دارد و این در حالی است که برای نهادینه كردن واقعی تعلیم و تربیت در جامعه و توسعه پایدار، تعامل همه جانبه میان اولیا و آموزش و پرورش امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

رئيس اداره آموزش و پرورش قوچان افزود: برای توسعه پایدار باید انسان های توسعه یافته داشته باشیم و مدارس، مقر و پایگاه این توسعه است.

کلیدري افزایش تعامل همه جانبه میان مردم، مسئولین و آموزش و پرورش در حوزه تعلیم و تربیت، برای نیل به توسعه پایدار بسیار ضروری است.

وی در خصوص توسعه کمی و کیفی مراکز آموزشی در روستاها گفت: مدارس ابتدائی در تمامی روستاها وجود دارد اما به دلیل نگاه های خاص برخی از اولیا، دانش آموزان به ویژه دختران پس از اتمام دوره دبستان ترک تحصیل مي كنند و علی رغم سرمایه گذاری های فراوان برای توسعه مجتمع ها و مدارس شبانه روزی راهنمایی و دبیرستان، شاهد خالی ماندن صندلی های این مدارس هستيم.

رئيس اداره آموزش و پرورش قوچان افزود: یونسکو یادگیری مادام العمر را برای همه انسانها پیشنهاد كرده است اما دین مقدس اسلام در 1400 سال پیش یادگیری از زمان کودکی تا پایان عمر را توصیه كرده و پیامبر گرامی (ص)، طلب علم را بر هر فردی را فرضیه ای مهم دانسته و سفارش كرده است.