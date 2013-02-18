به گزارش خبرگزاري مهر، حسن دیانی با اشاره به اعزام دانشجویان دانشگاههای قم به اردوهای راهیان نور اظهار داشت: این اعزامها از نیمه اسفند آغاز میشود.
وی ادامه داد: دانشجویان دانشگاههای قم در قالب شش کاروان (دو کاروان ویژه دانشجویان پسر و چهار کاروان ویژه دانشجویان دختر) به این اردوها اعزام میشوند.
مسئول بسیج دانشجویی استان قم افزود: ثبت نام برای شرکت در این اردوها از 24 بهمن آغاز شده و تا هشت اسفندماه ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به قرار دادن فرصت یک هفتهای بین ثبت نام دانشجویان و شروع اردوهای راهیان نور ابراز داشت: برای این کاروانها مراسم افتتاحیهای با حضور دانشجویان و اساتید دانشگاهها برگزار خواهد شد.
دیانی با اشاره به برنامههای فرهنگی که در این اردوها برای دانشجویان در نظر گرفته شده است اضافه کرد: امسال مسئولیت اقدامات فرهنگی تمام کاروانهای راهیان نور سپاه قم به عهده بسیج دانشجویی استان قم گذاشته شده است.
وی گفت: با توجه به اینکه کاروانهای دانشجویی پیش قراول دیگر کاروانها هستند، مقرهای استقرار راهیان نور توسط دانشجویان فضاسازی خواهد شد و گروههای دیگر از این فضاسازیها استفاده میکنند.
مسئول بسیج دانشجویی استان قم با اشاره به اینکه کاروانهای دانشجویی در پاسگاه شهید زینالدین، حسینیه شهر اهواز و حوزه علمیه خواهران در شهر خرمشهر مستقر میشوند، ادامه داد: دو گروه از فعالان بسیج دانشجویی به عنوان فعالان فرهنگی در این مقرها مستقر شده و برنامههای خود را پیگیری میکنند.
وی تصریح کرد: در مقر خرمشهر نیز قرار است همایشی برای دانشجویان برگزار شود که همراه با روایت گری و سخنرانی فعالان عرصه راهیان نور به دانشجویان خوشامد گویی کند.
دیانی ابراز داشت: برگزاری کرسیها آزاداندیشی با حضور کارشناسان حوزه علمیه از دیگر برنامههایی است که اثرگذاری فرهنگی اردوهای راهیان نور را بیشتر کرده و مجالی برای پاسخگویی به شبهات آنان ایجاد میکند.
وی گفت: برپایی نمایشگاه کتاب در مقر خرمشهر و نمایشگاه سبک زندگی در سیره شهدا در مقر اهواز از دیگر برنامههایی است که برای این روزها در نظر گرفته شده است.
مسابقات قرآن و عترت سازمان بسیج دانش آموزی سپاه قم برگزار شد
مرحله استانی یازدهمین دوره مسابقات قرآن و عتر ت سازمان بسیج دانش آموزی سپاه علی بن ابی طالب (ع) قم برگزار شد.
در این مسابقات که در خانه ی علوم و فنون اداره کل اموزش و پرورش قم برگزار شد 140 نفر از دانش آموزان بسیجی خواهر و برادر در دو مقطع پوینده (راهنمایی) و پیشگام (دبیرستان) در رشته های حفظ، قرائت، مفاهیم و عترت به رقابت با یکدیگر پرداختند که نفرات برتر به مرحله کشوری راه خواهند یافت.
مسابقات قرآن و عترت سازمان بسیج دانش آموزی به منظور ایجاد رقابت سالم بین دانش آموزان بسیجی ، برقراری انس و الفت بیشتر با قرآن، تقویت و ارتقاء برنامه های معرفتی و معنوی، شناسایی و معرفی الگوهای برتر قرآنی هر ساله برگزار می گردد.
هدف از برگزاری چنین مسابقاتی، ترویج و گسترش فرهنگی متعالی قرآن کریم و عترت، شناسایی و رشد استعدادهای قرآنی دانش آموزان بسیجی میباشد.
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