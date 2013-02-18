  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۱۵

مرتضوی عنوان کرد:

توجه به ابعاد مختلف زندگي مردم از شاخصه های برجسته نظام ولایی است

توجه به ابعاد مختلف زندگي مردم از شاخصه های برجسته نظام ولایی است

یاسوج – خبرگزاری مهر: مديرکل تبليغات اسلامي کهگيلويه و بويراحمد گفت: توجه به ابعاد مختلف زندگي مردم اعم از مادي و معنوي بر پايه نيازهاي حقيقي از شاخصه های برجسته نظام ولایی است.

حجت‌الاسلام سيدجعفر مرتضوي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اين روند باعث عزتمندي مردم و پيشرفت جامعه در ابعاد مختلف مي‌شود.

وی تصریح کرد: در نظام اسلامي رابطه رهبري با مردم، رابطه مراد و مريدي است و باید همه قدردان این نعمت باشند.

مرتضوی با اشاره به نقش راهبردي ولي فقيه و نظارت حکيمانه ايشان بر شئون مختلف نظام، گفت: ايران اسلامي از سال 1357 تاکنون شاهد تحولات وسيع و سير تکامل در مسير سعادت و پيشرفت بوده و اين همه افتخار به برکت ولايت فقيه و اتحاد مردمي است.

وي با اشاره به فرمايشات اخير مقام معظم رهبري اظهار داشت: سخنان معظم له همواره مشکل گشا و دشمن شکن و مایه آرامش مردم بوده است.

مرتضوی تاکید کرد: بايد همه با ملاحظه جايگاه و نقش ولايت فقيه در جامعه، اين فرمايشات را نصب العين امورات زندگي خويش قرار دهيم.

وی تصریح کرد: مردم همیشه گوش به فرمان ولی فقیه و ولایتمدار بوده اند و این را در حماسه 22بهمن امسال نشان دادند.

کد مطلب 2000530

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها