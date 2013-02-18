برگزاری نخستین نمایشگاه و جشنواره دنیای دیجیتال در منطقه آزاد انزلی

به گزارش خبرگزاری مهر، امین افقی افزود: در نخستین نمایشگاه دنیای دیجیتال منطقه آزاد انزلی 60 شرکت دولتی و خصوصی در 80 غرفه محصولات و توانمندی های برترین برندهای تولید و عرضه کننده صنایع دیجیتال داخلی و خارجی را ارائه می دهند.

وی اظهارداشت: در جشنواره فناوری اطلاعات و ارتباطات منطقه، شرکت های دانش بنیان، موسسات طراح و تولید کننده بازی های رایانه ای و نرم افزارهای چند رسانه ای، شرکت های ارائه دهنده سرویس های اینترنتی، تجارت و بانکداری الکترونیک آخرین محصولات و توانمندی های خود را به نمایش می گذارند.

مدیر روابط عمومی منطقه آزاد انزلی گفت: رایانه های همراه اعم از لپ تاپ، تبلت، تلفن های همراه هوشمند و انواع لوازم جانبی رایانه ای از محصولاتی است که در این نمایشگاه عرضه خواهد شد.

وی افزود: با هدف ارتقای سطح آگهی های عمومی شرکت کنندگان، کارگاه های آموزشی در خصوص ساخت بازی های رایانه ای، نرم افزار و سخت افزار در بخش جنبی این نمایشگاه برگزار می شود.

افقی در ادامه اعلام کرد: مسابقات بازی های رایانه ای نیز در نخستین نمایشگاه و جشنواره دنیای دیجیتال این منطقه برگزار خواهد که علاقمندان می توانند از طریق وب سایتwww.namafz.ir و نمایندگی های این نمایشگاه در شهرهای رشت و انزلی اقدام به ثبت نام کنند.

وی گفت: نخستین نمایشگاه و جشنواره دنیای دیجیتال از سوی بخش خصوصی در مجتمع ستاره شمال واقع در فاز تجارت منطقه آزاد انزلی با نظارت و همکاری این سازمان برگزار می شود.

مدیر روابط عمومی منطقه آزاد انزلی یادآورشد: پارک علم و فناوری استان گیلان، خبرگزاری ایتنا، موسسه تبیان و مجلات تخصصی رایانه ای نیز در برگزاری این نمایشگاه مشارکت دارند.