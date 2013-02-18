53 معلم نمونه استاني در خراسان شمالي انتخاب شدند

محمد ابراهيم عصمتي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس شيوه نامه انتخاب معلم نمونه تمامي فرهنگيان رسمي، پيماني و آزمايشي اداره آموزش و پرورش که داراي حداقل سه سال سابقه کار بوده و ميانگين نمره ارزشيابي سه سال گذشته آنها نيز بيش از 85 باشد، مي توانند به عنوان معلم نمونه در ارزيابي شرکت کنند، اما کارکنان اداره کل و ادارات آموزش و پرورش شهرستان هاي استان نمي توانند در اين فرآيند حضور داشته باشند.

وي اظهار داشت: در سال جاري سهميه خراسان شمالي براي انتخاب معلم نمونه در مرحله شهرستاني 318 نفر، در مرحله استاني 53 نفر و در مرحله كشوري نيز يك نفر مقرر شده بود.

عصمتي با بيان اينكه شيوه نامه انتخاب معلم نمونه آذرماه به شهرستان ها و واحدهاي آموزشي ابلاغ و انتخاب معلمان نمونه آموزشگاه ها نيز دي ماه انجام شد، افزود: پس از آن در ابتداي ماه جاري در مرحله شهرستاني 318 معلم نمونه در شهرستان ها و مناطق 9 گانه آموزش و پرورش خراسان شمالي انتخاب شدند.

وي اضافه كرد: انتخاب معلمان نمونه مرحله استاني نيز از بيستم بهمن ماه آغاز شد و در حال حاضر 53 معلم نمونه استاني انتخاب شده اسامي آنها سه شنبه اول اسفندماه اعلام خواهد شد.

اين مسئول عنوان كرد: پس از انتخاب معلمان نمونه استاني، سه روز مهلت اعتراض در نظر گرفته شده و پس از پايان اين مهلت، تا دهم اسفندماه معلم نمونه براي مرحله كشوري انتخاب خواهد شد.

وي با يادآوري اينكه براي انتخاب معلم نمونه در مرحله شهرستاني حداقل امتياز 150، در مرحله استاني 250 و در مرحله كشوري 300 امتياز از هزار امتياز مورد نياز است، تصريح كرد: انتخاب معلم نمونه در 27 گروه انجام مي شود و براي هر گروه متناسب با جمعيت و امتيازهايي که کسب کرده اند، معلم نمونه لحاظ مي شود.

به گفته عصمتي از تعداد 53 معلم نمونه استاني در خراسان شمالي، 17 معلم از شهرستان بجنورد، پنج معلم از اسفراين، سه معلم از فاروج، دو معلم از مانه و سملقان، دو معلم از جاجرم، يك معلم از شهرستان گرمه و يك معلم نيز از منطقه آموزشي بام و صفي آباد انتخاب شده اند.

