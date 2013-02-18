به گزارش خبرگزاری مهر، سعید تقوایی رئیس مرکز تحقیقات صنایع لاستیک ایران و دبیر همایش فوق، با اعلام این خبر «هم اندیشی متخصصان صنعت و اساتید دانشگاه ها در جهت بروز رسانی دانش»، «ارائه راهکارهای بهینه سازی تولید و ارتقاء سطح کیفی محصولات»، «ارائه تجارب مدیریتی مدیران شرکت ها» ،«ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی»، «ارائه راهکارهای جلوگیری از آلودگی محیط زیست در صنعت تایر» و «فرصت ها و چالش های پیش روی صنعت تایر کشور» را از جمله مهمترین اهداف یازدهمین همایش صنعت لاستیک ایران برشمرد.

وی با توجه به تمام چالش های پیش روی بخش صنعت کشور به دلیل تحریم های گوناگون، حفظ ظرفیت تولیدات در صنعت تایر طی سال جاری را نشانه ای از بلوغ در این صنعت دانست و اظهار داشت: سعی شده است در همایش یازدهم ضمن بررسی جایگاه فعلی و ترسیم آینده صنعت تایر کشور، بیشتر از گذشته محتوای علمی و فناوری داخلی صنعت تایر را در قالب این گردهمایی و با سخنرانی های تخصصی و علمی، برگزاری کارگاه های مرتبط و ... نمایان کنیم.

تقوایی همچنین از «فرصت ها و چالش های پیش روی صنعت»، «آمیزه کاری، مواد اولیه و ماشین آلات»، «فناوری های نوین و استانداردهای آتی در صنعت تایر»، «طراحی، ساخت، فرایند تولید، روش های ارزیابی و آزمون محصول»، «کیفیت، بهره وری، بهبود روش ها، هزینه ها و بازاریابی فروش»، «محیط زیست، بازیافت و انرژی» و «توسعه محصولات نوین لاستیکی مورد استفاده در صنایع به ویژه صنعت خودرو» به عنوان مهمترین محورهای یازدهمین همایش صنعت لاستیک ایران یاد کرد.

به گفته تقوايي، همزمان با یازدهمین همايش ملي لاستيك ايران شاهد برپايي نمايشگاه بین االمللی صنعت لاستیک و صنایع وابسته در فضایی به وسعت یک هزار و 900متر مربع در سالن های نمایشگاهی هتل المپیک خواهیم بود که بازدید این نمایشگاه برای عموم علاقمندان آزاد می باشد.

عضو کمیته اجرایی انجمن صنعت تایر ایران ادامه داد: این نمایشگاه تخصصی با حضور بیش از 50 شرکت داخلی و خارجی در صنایع تایرسازی، قطعات لاستیکی و پلیمری، صنایع شیمیایی و مواد اولیه، صنایع خودروسازی داخلی، واردکنندگان تایر، تجهیزات و ماشین آلات، صنایع بازیافت، تامین کنندگان تجهیزات و تاسیسات برقی و مکانیکی، شرکت های مشاوره ای و خدماتی و ... برپا خواهد شد.

برگزاري همايش هاي سالانه و دوسالانه لاستيك موجب مي شود تا شركت هاي تايرسازي، توليدكنندگان قطعات لاستيكي و مواد اوليه، سازندگان ماشين آلات و ابزارهاي جانبي اين صنعت بتوانند با تبادل نظر و اطلاع از آخرين دستاوردهاي علمي در ارتقاء كيفيت محصولات توليدي خود و افزايش كيفيت و بكارگيري بهتر از ظرفيت ها و منابع كشور عمل كنند.

تاكنون 10 دوره همايش ملي لاستيك ايران در شهرهاي كرمان، تهران، شيراز، يزد، مشهد، اصفهان، کیش و ... برگزار شده است.

یازدهمین همايش ملي لاستيك ايران به همت شركت مهندسي و تحقيقات صنايع لاستيك و با همكاري انجمن صنعت تاير ايران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می شود.