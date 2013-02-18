764 کلاس درس پذیرای مسافران نوروزی در سیستان و بلوچستان است

مدیرکل سازمان اموزش و پرورش سیستان و بلوچستان در گفتگو با مهر گفت: ستاد اسکان مسافران نوروزی در استان با ایجاد 9 پایگاه ، 83 مدرسه ثابت ، 14 اردوگاه ، تعداد4 خانه معلم و همچنین 6 مدرسه سیار شبانه روزی آماده پذیرایی از میهمانان نوروزی است.

محمد قاسمی افزود: از مجموع 764 کلاس درس عداد 371 کلاس با درجه «الف» تعداد 314 کلاس در درجه «ب» و همچنین 79 کلاس با توجه به امکانات رفاهی و اختصاصی در گروه «ج» تقسیم بندی شده اند.

وی در تشریح نرخ خدمات ارایه شده نیز گفت: کلاس های گروه «الف» برای کارمندان این سازمان با احتساب تخفیف به مبلغ 14 هزار تومان، کارکنان لشکری و کشوری و سایر ادارات 25 هزار تومان و برای سایر مشاغل 32 هزار تومان در نظر گرفته شده است.

وی هزینه استفاده از کلاس های درجه «ب» و « ج » را نیز به میزان 8 الی 27 هزار تومان عنوان کرد.

وی ادامه داد: همچنین به منظور ارایه خدمات به مسافران نوروزی در مسیر های جنوب استان نسبت به تجهیز کلاس های در س در مناطق کارواندر، جکیگور، نوبندیان و دلگان برنامه ریزی شده است.