به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مهدی حسینی در مصاحبه مطبوعاتی که پیش از ظهر دوشنبه در سالن جلسات مرکز مدیریت خدمات حوزه علمیه خواهران برگزار شد اظهار داشت: از سال تحصیلی آینده داوطلبان خواهر می توانند بدون آزمون ورودی کتبی وارد حوزه های علمیه شده و در سطح 2 و سه تحصیل کنند.



وی بیان داشت: علاقمندان می‌توانند از یکم اسفند ماه جهت دریافت دفترچه راهنمای پذیرش و کارت ویژه ثبت نام به مدارس علمیه خواهران در سراسر کشور مراجعه کرده و یا از طریق سایت مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران به نشانی به صورت اینترنتی نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.



معاون آموزشی حوزه علمیه خواهران با اشاره به روند پذیرش داوطلبان عنوان کرد: آخرین سوابق تحصیلی و سطح علمی ثبت نام کنندگان مورد ارزیابی قرار می گیرد و به مراکز مصاحبه حضوری معرفی شده تا میزان علاقه مندی و اخلاق و رفتار آنان سنجیده شده و تاییدشدگان بتوانند وارد حوزه های علمیه شوند.



پذیرش همزمان در سطح 3 حوزه علمیه و تربیت مدرس خواهران



معاون آموزشی حوزه علمیه خواهران عنوان کرد: از سال تحصیلی آینده پذیرش در سطح سه حوزه علمیه خواهران و در تربیت مدرس به صورت همزمان می باشد.



وی ابراز داشت: امسال پنج رشته تحصیلی دیگر به تعداد رشته های موجود در سطح سه حوزه های علمیه خواهران اضافه شده است.



حجت الاسلام حسینی ادامه داد: تفسیر قرآن کریم، فقه و اصول، کلام، فلسفه، مطالعات اسلامی زنان، تاریخ اسلام، مدرس علوم عرب، اخلاق و تربیت اسلامی، کلام در گرایش های فرق و مذاهب، امامت و مهدویت از جمله رشته هایی هستند که در مقطع سطح سه حوزه علمیه خواهران سراسر کشور ارائه خواهد شد.