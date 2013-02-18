به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری امیرخوراکیان، رئیس سازمان فرهنگی هنری شهردرای تهران صبح امروز 30 بهمن برگزار شد.
در ابتدای این نشست خوراکیان گفت: همزمان با دگرگونی طبیعت و تازگی سال نو تلاش کردیم این طراوت طبیعت با اخلاق و ارزشهای اخلاقی همراه باشد و سعی در توسعه این مورد داریم.
وی افزود: پنج موضوع در پنج هفته پایانی سال درنظر گرفتیم که در انتخاب این موضوعات سعی کردیم با فضای اجتماعی آخر سال هماهنگ شویم. گذشت و مهربانی، پرهیز از تجمل، انفاق، پاکیزگی و صله رحم این پنج موضوع هستند.
وی ادامه داد: ایستگاههایی در 22 منطقه شهری در جوار مجموعههای بزرگ خرید و بازارهای شهر تهران که بیشترین رفت و آمد در این روزها در آنها وجود دارد، احداث کردیم و فعالیتهای خود را در آنجا انجام میدهیم.
خوراکیان از اجرای خیابانهای هنر، پردهخوانی، مسابقات حضوری و اهدای بیش از 20محصول فرهنگی در میان شهروندان خبر داد و گفت: دستورالعملهای محتوایی مفصلی برای مجریان در نظر گرفتیم که کیفیت برنامهها بالا برود. ضمنا محصولاتی تحت عنوان نگارگذر داریم که در آن پیامهایی مبتنی بر موضوعات پنجگانه در نظر گرفته شده خود داریم.
وی بیان کرد: امسال محصولات و تولیدات هنری دیگری هم داریم از جمله تولید یک اثر هنری موسیقایی، اجرای شعرخوانی در فرهنگسرای اندیشه، اجرای نمایشهای عروسکی. در همه فرهنگسراها برنامهای تحت عنوان فصل دلگرمی نیز خواهیم داشت تا در حوزه توسعه ارزشهای اخلاقی تاثیرگذار باشیم.
وی در مورد بحث ترویج کتابخوانی در سال آینده در شهر تهران توضیح داد: دومین جشنواره مادران قصهگوی تهران با الهام از یک جمله مقام معظم رهبری که فرمودند قصهگویی مادران را کار ارزشمندی میدانند، برگزار کردیم. بیش از شش هزار نفر از بهمن ماه در این جشنواره و کارگاههای آن شرکت کردند و در موضوعاتی مثل ضرورت قصهگویی، سابقه قصهگویی در ایران و جهان، بسط قصهگویی، معیارهای قصهگویی، شیوههای بیان قصهٰ، ارتباط مخاطب با قصهگویی، ارتباط کودکان با قصهگویی و ... آموزش دیدند.
وی در مورد همین جشنواره توضیح داد: استقبال از این جشواره امسال 70 درصد بیشتر از سال قبل است. 21 اسفند نیز اختتامیه این جشنواره را در برج میلاد برگزار خواهیم کرد که در آن ضمن تقدیر از مادران قصهگو از برخی پیشکسوتان قصهگویی ایران نیز تقدیر خواهد شد.
رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از برپایی جشنواره پرچم در آیندهای نزدیک خبر داد و گفت: با توجه به نقش وحدتبخش پرچم و برای ایجاد همدلی میان مردم نمایشگاه عکس، پوستر و نقاشی با موضوع مرکزی پرچم و با زیرشاخههای پرچم نماد هویت ملی، پرچم نماد استقلال کشور، پرچم نماد مقاومت ملی، پرچم در عرصههای بینالمللی، پرچم به عنوان نشانه بصری کشور، پرچم در صنعت و تجارت، پرچم و کودک و ... را برگزار خواهیم کرد.
وی بیان کرد: دهمین نمایشگاه یاد یار مهربان هم با هدف توسعه فرهنگ کتابخوانی از 12 تا 18 اسفند ماه برگزار میشود که عموم مردم 25 درصد تخفیف خواهند گرفت و ضمن اینکه با 30 میلیارد ریال اعتباری که ما در این نمایشگاه گذاشتهایم کتابخانهها و مدارس میتوانند مجانی کتاب بگیرند.
خوراکیان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد پرداختن به موسیقی توضیح داد: ما مباحث اخلاقی را درست و آماده تدریس نمودهایم. موسیقی فاخر را قبول داریم ولی در آموزش موسیقی هیچ اصراری نداریم و قصد داریم در فرهنگسراهایمان آموزش مباحث اخلاقی را داشته باشیم.
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