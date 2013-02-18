رباتیک در ایران هنوز به مرحله کاربردی نرسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی یزدانی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاحیه نخستین دوره مسابقات رباتیک پتروکاپ 2013، در محل منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر اظهار کرد: در حال حاضر فناوری و دانش رباتیک جزو فناوری های پیشرفته محسوب می شود، بر همین اساس کشورهایی که در این زمینه سرمایه گذاری کرده اند، اغلب از لحاظ توسعه این دانش و نیز توسعه صنعتی در شرایط بسیار مناسبی قرار گرفته اند.

وی افزود: در این میان ایران در زمره کشورهایی است که استعدادهای بسیاری در زمینه دانش رباتیک در اختیار دارد، اما متاسفانه هنوز این فناوری در کشور به مرحله کاربردی و تجاری سازی نرسیده و دستاوردهای محققان و دانشجویان ما در این حوزه صرفا در مرحله تحقیقاتی باقی مانده است.



یزدانی، چالش اساسی در این حوزه را وجود شکاف عمیق بین مراکز تحقیقاتی و دانشگاه های فعال در زمینه رباتیک با بخش صنعت به عنوان مهمترین و اصلی ترین بخش در به کارگیری دستاوردهای این حوزه دانست و بیان کرد: این در حالی است که در دنیا رباتیک به لحاظ قابلیتهای بسیار مهم از جمله کاهش هزینه ها، افزایش کیفیت، افزایش بهره وری و... نقش اساسی را در صنعت ایفا می کند و بیش از یک دهه است که این فناوری جای خود را در صنعت باز کرده است.



وی تصریح کرد: در واقع اینکه گفته می شود امروز بدون ربات، صنعت معنایی ندارد یک شعار نیست بلکه واقعیتی است که متاسفانه در ایران نادیده گرفته شده است.



یزدانی بیان کرد: مسئولان ما هنوز به این باور نرسیده اند که دانش رباتیک می تواند در پیشرفت و توسعه کشور نقش کلیدی و اساسی ایفا کند و ما برای حفظ سرمایه های انسانی و کاهش هزینه ها و نیز افزایش کیفیت صنایع باید به سمت استفاده از ربات برویم.

مدیرعامل سازمان منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر گفت: بر همین اساس ما متولی که بتواند از حیث تدوین قوانین و مقررات و نیز سیاست گذاری به منظور حمایت از فعالیتهای تحقیقاتی از جمله ورود قطعات حامی فعالان این عرصه باشد، نداریم.



وی افزایش بهره، افزایش تولید، بهبود کیفیت کار، افزایش دقت، جلوگیری از اتلاف نیروی انسانی، افزایش سرعت، کاهش هزینه، کاهش ضایعات، چند منظوره بودن، هوشمند بودن، عدم خستگی را از جمله مزایای بهره گیری از فناوری رباتیک در صنعت برشمرد.



به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دوره مسابقات رباتیک پتروکاپ 2013، صبح امروز با حضور 100تیم از سراسر کشور در محل منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (PETZONE) آغاز شد.