مرکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی بیرجند به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی پیش از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح این مرکز اظهارداشت: راه اندازی سه مرکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در دستور کار این سازمان قرار دارد.

عبدالله رضا زاده بیان داشت: راه اندازی این مراکز به منظور عرضه مستقیم محصولات کشاورزی و دامداری و حمایت از حقوق تولید کننده و مصرف کننده انجام شده است.

وی با بیان اینکه در این مرکز محصولات با 20 تا 30 درصد تخفیف در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد، عنوان کرد: تلاش کرده ایم با حذف واسطه ها و دلالان سود فروش این محصولات نصیب کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی استان شود.

وی اعتبار هزینه شده برای این مرکز را دو میلیارد و 600 میلیون ریال ذکر کرد و افزود: از این مبلغ یک میلیارد و 600 میلیون ریال تسهیلات قرض الحسنه بانکی و مابقی منابع داخلی اتحادیه تعاون روستایی استان بوده است.

مدیر تعاون روستایی خراسان جنوبی گفت:مرکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در بیرجند با 17 غرفه و در زیر بنای 560 متر مربع احداث شده است.

به گفته وی با راه انداز این مرکز به صورت مستقیم برای 30 نفر در استان شغل ایجاد شده است.

وی تصریح کرد: در داخل این مرکز یک واحد سردخانه ای با ظرفیت 50 تن نیز برای تضمین و امنیت سلامت محصولات احداث شده است.

رضا زاده ادامه داد: از ابتدای امسال هشت هزار و 642 محصولات کشاورزی از کشاورزان داخل استان با قیمت توافقی خریداری شده است.