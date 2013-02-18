دانشگاه سیستان و بلوچستان میزبان مهندسان عمران کشور

مدیر گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان در گفتگو با مهر گفت: هفتمین کنگره ملی مهندسان عمران کشور هفدهم اردیبشت ماه سال آینده و با حضور پژوهشگران ،صنعتگران و اساتید دانشگاه های سراسر کشور به مدت دو روز در این دانشگاه برگزار خواهد شد.

غلامرضا عزیزیان هدف از برگزاری این کنگره را تلاش برای اغنای روحیه کاوشگری در جامعه علمی و دانشگاهی و ارایه و تحلیل آخرین دستاورد های علمی و عمرانی در این رابطه عنوان کرد.

دبیر هفتمین کنگره ملی مهندسان عمران تعداد مقالات رسیده به دبیرخانه این کنگره را دو هزار و 900 مقاله عنوان کرد و افزود: در این رابطه تعداد 750 نفر از اساتید دانشگاه های سطح کشور کار داوری و ارزیابی این مقالات را بر عهده دارند.

وی با بیان اینکه بسیاری از دانشگاه های بزرگ کشور در قالب هیئت امنا در این کنگره حضور خواهند داشت افزود: کنگره ملی مهندسان عمران فرصت مغتنمی برای پیوند بین دانشگاه و صنعت و همچنین رفع موانع و مشکلات موجود در دستگاه های اجرایی و صنعت استان است.