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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۴۵

آقاجانی:

كنگره کشوری پرستاری جامع نگر از فردا در كاشان آغاز می شود

كنگره کشوری پرستاری جامع نگر از فردا در كاشان آغاز می شود

کاشان – خبرگزاری مهر: دبیر اجرایی كنگره پرستاری جامع نگر در كاشان گفت: با حضور اعضای هیئت علمی، پرستاران، ماماها و كارشناسان اتاق عمل سراسر كشور كنگره پرستاری جامع نگر از فردا در كاشان آغاز می شود.

 محمد آقاجانی در گفتگو با خبرنگار مهر، موضوع اصلی كنگره پرستاری را مراقبت های جامع از مددجویان در حیطه های پرستاری، مامایی و اتاق عمل دانست و افزود: این كنگره از یكم تا سوم اسفند سال جاری برگزار می شود.

وی، جایگاه پرستاری جامع نگر در سالمندی، آموزش علوم پزشكی، بهداشت روان، بیماری های مزمن، مسایل اخلاقی، حرفه ای و حقوقی و نحوه اجرایی نمودن پرستاری جامع نگر را از دیگر موضوع های این كنگره برشمرد.

دبیر اجرایی كنگره پرستاری جامع نگر در كاشان افزود: این كنگره با هدف ارائه راهكارهایی برای مراقبت های همه جانبه روحی، روانی، جسمی و اجتماعی مددجویان و بیماران برگزار می شود.

 

 

کد مطلب 2000567

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