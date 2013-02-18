بیانیه مجمع نمایندگان خوزستان در واکنش به سخنان طائب

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است: به اطلاع ملت شریف ایران به ویژه مردم ولایتمدار و شهیدپرور استان خوزستان می رساند نظر به اینکه اخیرا مطالبی از سوی فردی غیرمسئول در برخی رسانه ها مبنی بر نقض حاکمیت ملی مطرح شده است و موجب رنجش خاطر آحاد ملت شده، مراتب به شرح زیر رسانده می شود:

در تاریخ 29 بهمن امسال مجمع نمایندگان استان خوزستان به عنوان خادمین ملت شریف ایران و مردم سلحشور خوزستان جلسه‌ای فوق العاده با حضور دکتر بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای پیگیری و رسیدگی موضوع تشکیل داد و نگرانی مردم خصوصا خانواده معظم شهدا و ایثارگران از اظهاراتی که موجب سواستفاده دشمنان و افراد مغرض می گردد را بیان و به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه عنوان شده است: هرچند آقای طائب از این اظهار خود که در جلسه 26 بهمن ماه در مورد اولویت دفاع از سوریه در برابر حمله دشمن به خوزستان عذرخواهی نمودند، لیکن مجمع به اتفاق آرا مراتب را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به منظور پیگیری جدی انعکاس داد تا از هرگونه اقدام مشابه که باعث ایجاد تنش و سوءاستفاده می گردد، پیشگیری شود و در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر حفظ آرامش اجتماعی، سیاسی و اخلاقی از اظهارات نسنجیده و غیرمسئولانه کسانی که از تریبونهای ملی استفاده می نمایند جلوگیری به عمل آورده شود.

در بیانیه تاکید شده است: قطعا نتایج حاصله به اطلاع ملت عزیز و مردم مقاوم و پایداری خوزستان رسانده خواهد شد.