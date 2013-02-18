احتمال فروش اوراق مشارکت برای فاز پنج عمار یاسر

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار قم با اشاره به روند اجرای پروژه فاز پنج بلوار عمار یاسر حد فاصل خیابان معلم تا خیابان شهید فاطمی که به نام شهید اوسطی نام‌گذاری شده است تصریح کرد: تلاش داریم که در روند اجرای این پروژه تسریع ایجاد کنیم.



محمد دلبری با اشاره به اینکه ممکن است در اسفند ماه نیز نسبت به فروش اوراق مشارکت برای این پروژه اقدام شود گفت: با فروش اوراق مشارکت بنیه مالی پروژه تقویت خواهد شد و در آینده پیشرفت خوبی را در روند اجرای این پروژه شاهد خواهیم بود.



وی با اشاره به اینکه در طرح توجیهی فاز چهار و پنج عمار یاسر مجوز فروش ۴۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت پیش‌بینی شده بود، گفت: ما تاکنون نسبت به فروش ۱۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت اقدام کرده و مجوز فروش ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت را داریم که امیدواریم بتوانیم با عرضه آن طرح را به سرانجام برسانیم.



وی در ادامه با اشاره به استمحال یک ساله مدت زمان بازپرداخت اوراق مشارکت عرضه شده برای پروژه بلوار پیامبر اعظم گفت:‌ پروژه بلوار پیامبر اعظم به هیچ وجه با شکست مواجه نشده و طرح توجیهی ما اشتباه نبوده است، صلاح شهر را در این دیدیم به دلیل ارزش افزوده‌ای که پروژه از این به بعد خواهد داشت بازپرداخت اوراق مشارکت را یک سال استمهال کنیم.



دلبری گفت: با این کار بزرگی که در پروژه بلوار پیامبر اعظم انجام شده می‌توان اقتصاد شهر را تقویت کرده و پروژه‌های بیشتری را به وسیله این پروژه اجرا کرد.



وی بیان کرد: شهرداری در بلوار پیامبر اعظم ۱۷ سال هزینه کرده است و باید بتواند حداقل ۱۷ سال از محل آن بهره‌برداری کند و خدمات ارائه شده در این محور هم به نفع شهروندان و هم به نفع زائران است.



برگزاری طرح پاکسازی محدوده شهری از پسماندهای عمرانی و ساختمانی



مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم از برگزاری طرح جمع آوری و پاکسازی پسماندهای عمرانی و ساختمانی خبر داد و بیان کرد: با توجه به لزوم پاکسازی معابر از نخاله‌هاي ساختمانی که در سطح شوارع، معابر و زمین‌های باز قم به صورت پراکنده وجود دارد و سبب ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی، نازیبایی منظر شهری و سد معبر شده است، ستاد پسماندهای ساختمانی و عمرانی سازمان مدیریت پسماند در طرح استقبال از بهار شهرداری قم اقدام به برگزاری این طرح کرده است.



سیف الدین موسوی با اشاره به زمان برگزاری این طرح که در دو فاز اجرایی-عملیاتی و از تاریخ ۱۵ بهمن ماه لغایت ۱۵ اسفند ماه بصورت گسترده در حال انجام است افزود: با توجه به تولید روزانه بیش از 10هزار تن پسماند حاصل از فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی، از جمله وظایف این ستاد را مدیریت و نظارت بر تولید، انتقال و دفع اینگونه پسماندها بر شمرد که نقش عمده ای در حفظ پاکیزگی و زیبایی شهر دارد.



وی با معرفی سایت های مجاز تخلیه عنوان کرد: سایت های جمکران، معدن شادقلی خان، کوه سفید، پردیسان و جاده قدیم تهران مکان‌هایی هستند که شهروندان و پیمانکاران می‌توانند با کمترین هزینه، اقدام به تخلیه پسماندهای خود نموده و در حفظ پاکیزگی شهر باشند.



وی اضافه کرد: در فاز اول طرح که مشمول پسماندهای جز ساختمانی حاصل از ساخت و ساز، تعمیرات و نوسازی است، شهروندان گرامی می‌توانند با شماره ۲۱۴۰۲ آژانس پسماندهای ساختمانی تماس گرفته تا از خدمات ویژه آن به روش‌های سنتی و مکانیزه و با قیمت مصوب شورای اسلامی شهر قم بهره مند شوند.



در ادامه موسوی در خصوص پاکسازی مناطق آلوده شده سطح شهر که در فاز دوم این طرح برگزار می‌ شود اضافه کرد: در روز جمعه چهارم اسفند ماه کلیه ماشین آلات و ادوات شهرداری و پیمانکاران عضو ستاد، جهت پاکسازی و حمل پسماندهای تخلیه شده در زمین های باز شهری و انتقال آن به ‌سایت‌های مجاز استفاده خواهد شد.



نخستین مانور عملیاتی حوادث جایگاه‌های عرضه سوخت سی ان جی برگزار می شود



مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره‌بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری قم از برگزاری نخستین مانور عملیاتی حوادث جایگاه‌های عرضه سوخت سی ان جی در قم خبر داد و بیان کرد: جلسات هماهنگی برگزاری این مانور با حضور نمایندگان نیروی انتظامی، اورژانس، آتشنشانی و ستاد بحران شهرداری قم برگزار شده است.



حسن قنبری با اشاره به بررسی اهداف انجام این مانور در این جلسات گفت: مقرر شد ساعت صفر عملیاتی برای این رزمایش در نظر گرفته شود و تنها سازمان میادین از زمان دقیق برقراری مطلع باشد تا آمادگی اورژانس و آتشنشانی و پرسنل جایگاه ها سنجیده شود.



مدیر عامل سازمان میادین شهرداری قم ادامه داد: همچنین در این جلسه مقرر شد ضمن هماهنگی با ستاد بحران استانداری زمان دقیق رزمایش مشخص شود.



وی اذعان داشت: رعایت موارد ایمنی در هنگام انجام عملیات و اطلاع رسانی به اهالی منازل نزدیک به جایگاه‌های CNG و آموزش دقیق اپراتورهای مستقر در جایگاه الزامي است.