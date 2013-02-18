محسن حسن زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بازی‌های خوب تیم ما در این فصل از رقابت‌های لیگ برتر فوتسال باشگاه‌‌های کشور موجب صدرنشینی ما شده است و انشاءالله این روند را تا پایان فصل و تا رسیدن به قهرمانی ادامه می دهیم.

وی با بیان اینکه تمرینات خوبی برای کسب سه امتیاز این بازی انجام داده ایم، تصریح کرد: بازیکنان ما در اوج آمادگی هستند و در مجموع شرایط خوبی برای انجام یک بازی بسیار خوب و به دست آوردن شانزدهمین برد این فصل داریم.

سرمربی تیم فوتسال صبای قم با اشاره به اینکه از حریفمان صد در صد سه امتیاز را می گیریم، ابراز داشت: در این بازی هرگز اشتباهات دیدار با دبیری تبریز را تکرار نخواهیم کرد و هر چه در توان داریم به کار می گیریم تا سه امتیاز به اندوخته های خود بیافزاییم.

وی ادامه داد: تمام تیم‌های حاضر در این دوره از مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه‌های کشور تیم‌هایی مدعی و قابل احترام هستند، بنابراین برابر هر حریف خود با قدرت و تمام توان به میدان می‌رویم، ما مقابل دبیری تبریز هم خوب بازی کردیم اما قدر آنچه را که به سختی به دست آورده بودیم را ندانستیم.

حسن زاده بیان کرد: تیم فوتسال صبای قم در رقابت‌های این فصل لیگ دسته برتر فوتسال باشگاه‌های کشور در شرایطی قرار دارد که به راحتی می تواند قهرمان شود و اگر فرصت‌های خوب خود را در مقابل تیم دبیری تبریز از دست نمی‌دادیم الان قطعا صبا به قهرمانی نزدیک تر بود.

وی اضافه کرد: اکنون کاملا آماده بازی هفته دهم دور برگشت هستیم و برابر تیم حفاری اهواز تلاش می‌کنیم با ارائه بازی‌ بسیار خوب و مقتدرانه بتوانیم به صدرنشینی خود در جدول رده‌بندی مسابقات لیگ برتر فوتسال این فصل ادامه بدهیم.

سرمربی تیم فوتسال صبای افزود: دیدارهای باقی مانده از فصل جاری برای کادر فنی و مجموعه تیم اهمیت بسیاری دارد، زیرا قصد داریم در بازی‌هایی که تا پایان لیگ به انجام می‌رسد مقابل تیم‌های حریف با قدرت به میدان رفته و به امتیازات کامل بازی‌های خود دست یابیم تا اختیار قهرمانی دست خودمان باشد.

وی همچنین به وضعیت تیم فوتسال صبای قم اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر این تیم با توجه به تمرینات کمی خوبی برای این بازی پشت سر گذاشته است، از هر نظر آمادگی کامل و مطمئنی برای دیدار با تیم فوتسال حفاری اهواز دارد.

هواداران سالن حیدریان قم را پر کنند

ملی پوش تیم فوتسال صبای قم نيز در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: در بازی های این فصل مقتدرترین تیم در مسابقات خانگی بوده ایم چون از سوی هواداران قمی با حمایت بسیار خوبی مواجه شده ایم و امیدوارم در این بازی حساس هواداران سالن را پر کنند و از تیم ما حمایت کنند.

علیرضا وفایی اظهار داشت: در بازی رفت با تیم حفاری اهواز یکی از سخت ترین بازی های خود را برگزار کردیم و در نهایت کار به تساوی انجامید، اما در این بازی امیدواریم با حمایت پرشور هوادارانمان و همت بازیکنان تیم بتوانیم این دیدار را را برد پشت سر بگذاریم.

دومین گلزن برتر تیم فوتسال صبای قم در رقابت های این فصل لیگ برتر باشگاه های کشور در ادامه به وضعیت جسمی خودش اشاره کرد و بیان داشت: از آمادگی بسیاربالایی برخوردار هستم و در اوج آمادگی به بازی امروز با حفاری اهواز می‌رسم.

وی همچنین به شرایط مطلوب سایر بازیکنان تیمش برای این بازی حساس هفته بیست و سوم لیگ برتر فوتسال اشاره کرد و بیان داشت: امیدواریم که مشکل خاصی پیش نیاید و در این بازی که سه امتیاز آن برای ما بسیار مهم و ضروری است تیم پیروز میدان باشیم.

وفایی با بیان اینکه هرگز اتفاقات بازی هفته بیست و دوم با تیم دبیری تبریز تکرار نخواهد شد، تصریح کرد: بازی‌های این فصل را خوب آغاز کردیم و حالا تنها چهار بازی باقی مانده است تا قهرمان لیگ برتر شویم بنابراین شک نکنید با تمام توان به دنبال این عنوان هستیم.

وی افزود: در بسیاری از بازی‌های این فصل بازیکنان ما با بازی‌های خوبی که انجام داده اند، پیروزی های پرگلی کسب کرده ایم و انشاءالله در دیدار با حفاری اهواز هم با انجام بازی سراسر هجومی دهمین برد خانگی را به دست خواهیم آورد.

ملی پوش تیم فوتسال صبای قم که در حال حاضر بعد از علی اصغر حسن زاه در مکان دوم جدول گلزنان لیگ برتر قرار دارد، ابراز داشت: امیدوارم امروز در بازی با تیم حفاری اهواز روز خوبمان باشد و بتوانیم بازی را ببریم و قهرمانی را در قم حفظ کنیم.

گفتنی است: در جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور هم اکنون صبای قم با کسب 47 امتیاز در صدر ایستاده است و تیم گیتی پسند اصفهان با 46 امتیاز در رده دوم جای دارد در حالی که منصوری قرچک با 40 امتیاز سوم است.