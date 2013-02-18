به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز ؛ سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار جمهوری اسلامی ایران که در دانشگاه علوم دریانوردی چابهار برگزار شد، گفت: وقتی به دریا و تحولات آینده توجه می‌کنیم و همچنین بررسی ملاحظات استراتژیک و حتی ادبیات آمریکا به این نکته می‌رسیم که قدرت آینده، قدرت آسیاست و آمریکا حداکثر یک قدرت در میان قدرت‌های آینده خواهد بود و نه به عنوان ابرقدرت حاکم.

وی با بیان اینکه این تغییر قدرت خیلی هم دور نیست، اظهار داشت: در این موضوع کشورهایی رقم زننده اصلی این اتفاق هستند که به عنوان کشورهای دریایی آُسیا مطرح هستند.

وزیر دفاع تاکید کرد: شاهد یک تحول قدرتی در دنیا خواهیم بود که الان هم آثار آن را می‌بینیم و خود غربی‌ها هم آن را قریب الوقوع می‌دانند و نمی‌توانند جلوی آن را بگیرند.

وی با بیان اینکه این موضوع تغییرات سریع و گسترده ژئوپلیتیک را به همراه خواهد داشت، گفت: در این تغییرات سریع ژئوپلیتیکی سواحل مکران هم صاحب نقش است.

وزیر دفاع ادامه داد: اقیانوس هند محل عمده تجارت آینده دنیا خواهد بود و البته ممکن است محل منازعاتی بشود.

سردار وحیدی خاطرنشان کرد: ساحل مکران را باید از نگاه ژئوپلیتیکی مورد بررسی قرار دهند و به تاثیری که می‌تواند در آینده تحولات منطقه اقیانوس هند و آسیا داشته باشد توجه کنیم. پیش بینی می‌شود قدرت‌های آینده قدرت‌های شبکه‌ای خواهند بود یعنی مجموعه‌ای از ائتلاف‌های دنیا که در این صورت برای اینکه ایران هم در این عرصه حضور خواهد داشت سواحل مکران نقش ویژه‌ای دارند.

وی افزود: برای رسیدن به افق‌های چشم انداز 1404 باید توجه ویژه‌ای به سواحل مکران شود. این سواحل منطقه مهمی در شکل‌گیری ائتلاف‌های شبکه‌ای در آینده خواهد بود.

سردار وحیدی با بیان اینکه متاسفانه پیش از این نگاه خوبی به شرق و جنوب شرق کشور نبوده، گفت: کشورهای شرقی ایران ارتباط و توجه بسیار خوبی با ایران دارند که توجه به این منطقه و انبساط قدرت و ظرفیت می‌توانیم خودمان را برای مدیریت تحولات آینده آماده کنیم.

وزیر دفاع ادامه داد: اگر هرگونه بی‌ثباتی در این منطقه و منطقه جنوبی و جنوب غرب آسیا پیش بیاید،‌ ممکن است در قالب تحولات یا انبساط قدرت باشد ایران با اتکا به یک ساحل خوب و گسترده و توانمندی‌های زیرساختی می‌تواند نقش مهمی ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: امروز کشورهای آسیای میانه به دلیل محدودیت‌های دسترسی به دریا به شدت علاقمندند از این فرصت سواحل گسترده درباره انرژی و انتقال آن و تجارت استفاده کنند و همچنین کشورهای دیگری نیز هستند که حاضرند از طریق این سواحل خود را به آسیای میانه وصل کنند. نظام همکاری‌های منطقه‌ای بر اساس همین واقعیت‌های صحنه شکل می‌گیرد.

سردار وحیدی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: بر افول قدرت اقتصادی غرب و ظهور قدرت‌های جدید اقتصادی و قدرت‌های سیاسی این منطقه می‌تواند نقش آفرینی خوبی داشته باشد.

وزیر دفاع تاکید کرد: اینکه ایران قدرت منطقه‌ای است متکی بر مناطق ژئوپلیتیکی حساس است که ایران می‌تواند قدرت نفوذ و تاثیرگذاری خود را فرامنطقه‌ای کند. کما اینکه این کار صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه ایران باید سواحل گسترده مکران را سامان دهد، گفت: آب‌های این دریا مشرف به خلیج فارس و تنگه هرمز است و سواحل مکران به لحاظ نظامی عمق استراتژیک خلیج فارس حساب می‌شود. زمانی که قدرت نظامی ما با اقتدار با سواحل مکران حاضر باشد، هیچ قدرتی جرات نمی‌کند در خلیج فارس آتش افروزی کند. سواحل مکران تامین کننده واقعی امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز است.

سردار وحیدی خاطرنشان کرد: وقتی پایگاه‌های جدید نیروی دریایی در سواحل مکران ایجاد شد، خیلی در خارج کشور مورد اهمیت قرار گرفت و این به دلیل نقش استراتژیک این سواحل است حتی یکی از مقامات قضایی گفته بود امروز قدرت دریایی ایران از قدرت اتمی آن خطرناک‌تر است.

وی تاکید کرد: نیروی دریایی ارتش با حضور قدرتمندانه در سواحل مکران می‌تواند دشمن را آنچنان از سواحل دور کند که آنها نتوانند استراتژیک‌شان را عملی کنند. وقتی دفاع ساحلی با موشک‌های ساحل به دریای ما عمق دریا را مورد هدف‌گیری و اصابت قرار می‌دهند، یعنی استراتژیک دشمن شکست خورده است.

وی افزود: آمریکایی‌ها چندین سال به دنبال ساخت ناوشکنی بودند که آن را متناسب با آب‌های جنوب و باتوجه به توانمندی‌های ایران ساختند و اعلام کردند که می‌توانند تا عمق 560 کیلومتری را هدف قرار دهند اما وقتی موشک‌های بالستیک و کروز ما در ساحل مستقر است و می‌تواند دورتر از این فاصله را هدف قرار دهند، نشان می‌دهد استراتژیک آمریکایی‌ها در ابتدا با شکست مواجه شده است.

وزیر دفاع در بخش دیگری از سخنانش اظهار داشت: افزایش قدرت دریایی به توسعه قدرت فن‌آورانه می‌انجامد ما به آب‌های عمیقی دسترسی داریم که می‌توان انواع فناور‌ی‌های لازم را توسعه دهیم.

سردار وحیدی با اشاره به اهمیت سواحل مکران گفت: این منطقه زمینه فعالیت‌های اقتصادی خوبی دارد که باید به آن توجه کرد و البته برنامه‌های زیادی مدنظر است که یکی از آنها ایجاد قطب سوم پتروشیمی در منطقه چابهار است.

وی همچنین اعلام کرد: برنامه‌های بسیار خوبی برای توسعه منطقه از جمله احداث پل، جاده، آبرسانی،‌آموزش و بهداشتی در دست اقدام است.

وزیر دفاع با اشاره به حضور رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه همایش توسعه ملی سواحل مکران اظهار داشت: احتمال دارد سفری در هفته آینده برای بررسی تخصصی توسعه منطقه چابهار صورت گیرد.

سردار وحیدی در پایان با اشاره به دستاوردهای وزارت دفاع در بخش دریا گفت: وزارت دفاع 400 فناوری کلیدی در حوزه دریا دارد که نشان از توجه به دریا است.