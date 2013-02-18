600 خادم الشهدا از همدان به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می شوند/شيرازي ها به دنبال ساخت يادمان در منطقه عملياتي كربلاي4

محمد ايرانپور در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان كرد: در سال گذشته 300 خادم الشهدا آموزشهای لازم را دریافت و به مناطق عملیاتی جونب اعزام شدند و در نوروز سال آينده نيز 600 نفر از استان همدان ثبت نام كرده كه به مناطق عملياتي اعزام خواهند شد.

وي با بیان اینکه تعداد مشتاقان خدمت به زائران كربلاي ايران تا پايان اسفند افزايش خواهد يافت، گفت: بیشتر این افراد از دانشجويان هستند.

وي با بیان اينكه به خادمان شهدا آشنايي اوليه با مناطق عملياتي وهمچنين فن بيان در مواجهه با زائران آموزش داده مي شود، اظهار داشت: مدت اقامت این افراد در مناطق عملیاتی جنوب 12 روز است و مي توانند محل خدمتشان به زائران را از بين مناطق عملياتي انتخاب كنند.

وي با اشاره به اینکه از همه اقشار جامعه افرادی علاقه مند به حضور در اين مناطق هستند، افزود: حتی در بين خادمين از استادان دانشگاه ها نيز حضور دارند.

ايرانپور با تاكيد براينكه نگاه ما فرا استاني است وحتي براي ديگر مجموعه هايي كه اقدام به بردن زائران راهيان نور مي نمايند، راواي مي فرستيم، عنوان كرد: هدف مجموعه راويان فتح، معرفي شهدا است.

وي با اشاره به اينكه سرلوحه كار خود را شهيدان چيت سازيان، حيدري واحمدي روشن به عنوان الگوهاي دفاع مقدس ، بيداري اسلامي و هسته اي قرار داده ايم، اذعان كرد: متاسفانه به حضور كاروان هاي راهيان نور در يادمان علقمه (كربلاي چهار) بي توجهی می شود.

مسئول موسسه راويان فتح استان همدان با اشاره به اينكه منطقه عملياتي كربلاي چهار تنها مختص استان همدان نيست و هم اكنون استان فارس نيز قصد ساخت يادمان در اين مكان را دارد، خطاب به مسئولان استان همدان گفت : شيرازي ها با تامين اعتبار 600 ميليون توماني قصد خريد زمين براي ساخت يادمان را در اين منطقه دارند.

گفتني است استان همدان كه از ابتدا متولي ساماندهي و ايجاد يادمان شهداي غواص (علقمه) در منطقه عمليات كربلاي چهار در استان خوزستان و شهر خرمشهر بوده است، قصد ساخت يادمان در اين منطقه را دارد اما با توجه به مرزي بودن اين منطقه گرفتن مجوز ساخت يادمان با فراز و نشيب هايي همراه شده است.