مديركل استاندارد البرز به عنوان مدير نمونه كشوري انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احد معيني گفت: مديركل استاندارد البرز مدير نمونه كشوري سازمان ملي استاندارد ايران شد.

وی تصریح کرد: لوح تقدیری از سوي نظام الدين برزگري رييس سازمان ملي استاندارد به مدير كل استاندارد البرز به پاس زحمات بي دريغ و خدمات شايسته در راستاي استاندارد سازي اعطا گرديد.

وی افزود: این لوح نشانی از شایستگی و عملکرد خوب این مدیر است که به عنوان مدير نمونه در سازمان ملي استاندارد ايران انتخاب و مورد تقدير قرار گرفت.

مسئول روابط عمومي اداره كل استاندارد البرز اظهار داشت: اجرای برنامه های مناسب و عملکرد خوب یکی از علل انتخاب این مدیر اعلام شده است.

واگذاري بخشي از وظايف استاندارد به بخش خصوص

مدير كل استاندارد البرز از برگزاري جلسه با شركتهاي بازرسي تاييد صلاحيت شده سازمان استاندارد خبر داد.

علي سعادتي از برگزاري جلسه با شركتهاي بازرسي تاييد صلاحيت شده سازمان استاندارد خبر داد .

وی اظهار داشت: با عنايت به سياست دولت خدمتگزار مبني بر فعال کردن بخش خصوصي و واگذاري وظايف تصدي گري به بخش خصوصي بخشي از وظايف اداره كل را به شركتهاي بازرسي تاييد صلاحيت شده سازمان استاندارد واگذار کردند.

وی افزود: كارشناسان اين اداره كل بر روند اجرايي كار اين شركتها بر اساس روشهاي اجرايي و دستورالعمل ها ي مربوطه نظارت مي کند.

سعادتي خطاب به مديران شركتهاي بازرسي گفت: با عنايت به فرمايشات مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي بايد ارائه راه كارهاي كارشناسي با تمام قوا در راه كمك و حمايت از توليد كنندگان استان گام برداريم .

وي ادامه داد: با ياري خداوند متعال 3 شركت بازرسي در استان تاييد صلاحيت شده است كه با توجه به نياز استان ظرفيت خالي در اين زمينه وجود دارد بنابراین از متقاضيان تاسيس شركت بازرسي دعوت مي شود در اين زمينه همراه استاندارد البرز باشند.