انتخاب 9 مقاله برتر همایش تحلیل و بررسی جرایم و آسیب های اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس رای هیئت داوران نخستین همایش استانی تحلیل و بررسی جرایم و آسیب های اجتماعی به میزبانی ارومیه مقالات برتر در بخش هیئت علمی به ترتیب زیر معرفی شدند:

رتبه اول به مقاله بررسی سبک های مقابله با استرس در بیماران وابسته به مواد افیونی و افراد بهنجار نوشته کیومرث ارجمند قجور، رتبه دوم به مقاله بررسی نگرش زنان به طلاق بر مبنای الگوهای سنتی و مدرن نوشته معصومه قاسمی و حوریه بایرام نژاد و رتبه سوم به مقاله بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان در پرتو سرمایه اجتماعی نوشته معصومه حسین زاده رسید.

در بخش مقالات بخش دانشجویی نیز عنوان اول به مقاله بررسی عوامل موثر بر خشونت خانگی علیه زنان با تاکید بر ویژگیهای روابط خانوادگی نوشته سارا آهنگری، احد مهرمند و علی ماندگار، عنوان دوم به مقاله بررسی تاثیر رسانه و زمینه های ساختاری- اجتماعی بر گرایش دانشجویان دانشگاههای ارومیه به عرفانهای نوظهور نوشته شفیع بهرامیان و کریم کرامت و عنوان سوم به مقاله بررسی وضعیت وب سنجی درگاههای انتشار هرزنامه های فارسی از لحاظ میزان تاثیر وب بر اساس جستجوگر Alexa نوشته عباس دولانی و حسام شیرازه محبت تعلق گرفت.

مقالات برتر بخش آزاد این جشنواره بر اساس رای هیئت داوران به ترتیب به مقاله بررسی سیمای مهاجرت آذربایجان غربی و نقش آن در زمینه سازی برای افزایش آسیبهای اجتماعی نوشته مهسا فتاحی و سید احمد فتاحی، مقاله بررسی میزان شیوع خشونت خانگی در بین زنان مراجعه کننده به دفاتر وکالت شهرستان تکاب در سال 1391 نوشته شهرام آهور و سهیلا امامی و مقاله بررسی اثر بخشی مهارتهای زناشویی در کیفیت زندگی زنان شاغل در ارومیه نوشته میترا قصابی علمداری و عذرا غفاری اعطا شد.

همایش تحلیل و بررسی جرایم و آسیب های اجتماعی 8 اسفندماه سالجاری در ارومیه با هدف گردهمایی اندیشمندان، پژوهشگران، مدیران و کارشناسان مسائل اجتماعی برای تبادل اطلاعات و دیدگاه ها، بهره گیری از یافته های جدید پژوهشی، تجزیه و تحلیل مسائل اجتماعی و آسیبهای اجتماعی در شهرهای مختلف آذربایجان غربی برگزار می شود.

کمک به شکل گیری شبکه های اطلاعاتی علمی بین مراکز دانشگاهی و دستگاه های اجرایی، ارائه دستاوردهای نظری بومی در باره آسیب های اجتماعی، ارزیابی وضعیت موجود آسیب های اجتماعی و آثار و پیامدهای آنها در استان، شناخت راه های پیشگیری، مداخله، کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی در مناطق مختلف استان از سایر اهداف برگزاری این همایش است.

فراخوان مقاله این جشنوراه در 5 محور هویت، شرایط آنومیک و آسیب های نو پدید، جرم و بزه، آسیب های خانواده، اعتیاد و قاچاق، نقش دانشگاه و دانشگاهیان در پیشگیری از آسیب های اجتماعی بود.