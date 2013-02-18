  1. فرهنگ و ادب
۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۴۸

نیمه دوم اسفند انجام می‌شود/

بازدید خبرنگاران حوزه فرهنگ و ادب از بزرگترین چاپخانه‌های تهران

بازدید خبرنگاران حوزه فرهنگ و ادب از بزرگترین چاپخانه‌های تهران

خبرنگاران حوزه فرهنگ و ادب در نیمه دوم اسفند ماه از بزرگترین چاپخانه‌های تهران بازدید می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیركل دفتر امور چاپ معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در حال تدارك و برنامه‌ریزی برای بازدید خبرنگاران حوزه فرهنگ و ادب از بزرگترین چاپخانه‌های تهران با عنوان برنامه «اردوی آموزشی یک روزه صنعت چاپ برای خبرنگاران» هستیم.

احمد علمشاهی افزود: این اقدام با هدف آشنایی بیشتر خبرنگاران با این صنعت در نیمه دوم اسفندماه (یك روزه) برنامه‌ریزی خواهد شد.

وی ادامه داد: یكی از اولویت‌های دفتر امور چاپ در دوره جدید، آشنایی بیشتر و بهتر خبرنگاران با این صنعت است چرا كه معتقدیم خبرنگاران و اهالی رسانه می‌توانند به عنوان بازوهای فكری و اجرائی نقش مهمی را در پیشبرد اهداف نظام در این حوزه ایفاء كنند.

دبیر شورای سیاستگذاری صنعت چاپ با اشاره به اولویت برنامه‌های دفتر امور چاپ گفت: آموزش آكادمی و دانشگاهی به دست‌اندركاران چاپ از مهمترین برنامه‌های دفتر امور چاپ در سال آینده خواهد بود.

مدیركل دفتر امور چاپ معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید كرد: برنامه‌ریزی برای حضور نمایندگان رسانه‌ها در چاپخانه‌ها علاوه بر هدف آشنایی با این صنعت، در طرح و حل مسائل و مشكلات پیش‌ روی صنعت چاپ گاهی مؤثر به شمار می‌آید.

علمشاهی در پایان گفت: خبرنگاران علاقه‌مند به حضور در این بازدید یك روزه می‌بایست برای ثبت‌نام خود از طریق روابط عمومی معاونت امور فرهنگی اقدام كند.
 

کد مطلب 2000596

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