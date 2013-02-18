هیئت کاراته استان البرز نایب قهرمان مسابقات کشوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از مسابقات که با حضور استانهای سراسر کشور و به میزبانی اراک برگزار شد، هیئت کاراته مرکزی اول شد و هیئت کاراته البرز مقام دوم را از آن خود کرد.

14 نفر از کاراته کاران البرزی به مربیگری مهدی جعفری و مهدی احمدی و سرپرستی حسین پایدار در 5 وزن به مصاف حریفان خود رفتند که در وزن 70 کیلوگرم سید علی حسینی یک مدال طلا و محمد حسن زاده در وزن 57- کیلوگرم مدال نقره را برای تیم البرز کسب کردند.

تیم البرز مقابل زنجان به برتری دست یافت

در مسابقات قهرمانی جوانان کشور تیم هندبال قهرمانی جوانان کشور تیم البرز مقابل زنجان پیروز میدان شد.

در این دوره از مسابقات که با شرکت 12 استان در رده سنی جوانان ( آقایان ) و به میزبانی شاهرود برگزار میشود ، تیم البرز 26بر21 از سد تیم زنجان گذشت.

تیم البرز در دیدار بعد خود امروز راس ساعت 17 مقابل تیم گنبد به میدان خواهد رفت.

اولین دوره مسابقات انتخابی کونگ فو استان البرز برگزار شد

اولین دوره مسابقات انتخابی کونگ فو استان البرز باشرکت 600ورزشکار در چهار رده سنی و به مدت دو روز در سالن ورزشی شهید کیانپور برگزار شد .

اولین دوره مسابقات کونگ فو استان البرز در دو استایل فرم و نیمه آزاد در 4رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان باشرکت 600 کونگ فوکاربه مدت2روز با حضور علیرضا جوانمردی مدیرکل ورزش وجوانان استان البرز، مسولین، پیشکسوتان، قهرمانان، مربیان رسانه ها و اساتید این رشته درسالن ورزشی شهید کیانپور برگزار شد.

تیم کاراته البرز قهرمان شد

تیم استان البرز با 7 طلا، 7 نقره و 6 برنز در مسابقات انشین کاراته قهرمانی کشور که به میزبانی البرز برگزار شد، قهرمانی این دوره از رقابتها را از آن خود کرد.

در پایان این دوره از مسابقات که با حضور 140 ورزشکار ازاستانهای تهران ، اردبيل، اصفهان، کرمانشاه ،سمنان، فارس، خوزستان، مازندران، گیلان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، اذربا یجان شرقی و البرز و به میزبانی استان البرز برگزار شد، تیم البرز قهرمان شد، مازندران با 5طلا، 6نقره و 4 برنز نائب قهرمان شد و اردبیل با 1طلا ، 2 نقره و 2برنز مقام سوم را از آن خود کرد.

هیئت تنیس البرز میزبان مس کرمان خواهد بود

در هفته دوم لیگ دسته برتر تنیس روی میز بانوان کشور ،تیم هیئت تنیس روی میز البرز میزبان تیم مس کرمان می باشد.

در این دیدار که روز چهارشنبه 25 بهمن ماه راس ساعت 16 در سالن مطهری کرج برگزار می شود ، هیئت تنیس روی میز البرز به مصاف حریف خود تیم مس کرمان که بازیکنان تیم ملی را در اختیار دارد ، خواهد رفت.

مسابقات چهارجانبه والیبال نشسته در البرز برگزا شد

مسابقات چهار جانبه واليبال نشسته به مناسبت گرامیدات ایام ا... دهه مبارک فجر و به میزبانی استان البرز برگزار شد.

این دوره از مسابقات بمناسبت گراميداشت ايام ا... دهه فجر توسط انجمن واليبال نشسته استان با همکاري هيئت و اداره کل بهزيستي البرز با حضور تيم هايي از استان مرکزي، تهران و دو تيم از استان البرز( الف و ب) و داور بين المللي برگزار شد که در پايان تيم البرز الف در جایگاه نخست ایستاد، تيم تهران بر سکوي دومي تکيه زد و تيم مرکزي نيز به کسب مقام سوم رضايت داد.