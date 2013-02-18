"بینوایان" منتخب اتحادیه صدای سینما شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، در این فیلم تام هوپر کارگردان به صورت زنده در روی صحنه فیلم صدای هنرپیشه‌گانش را ضبط کرد. علاوه بر ضبط صدا در موقعیت‌های بسیار سخت، تنظیم‌کنندگان صدای این فیلم مجبور بودند صدا را موزون با ارکسترهای موسیقی‌ای که در طول 3 ساعت فیلم مشغول نواختن بودند، تنظیم کنند.

سه نامزد تنظیم صدا در این جوایز، نامزد دریافت جایزه اسکار هم هستند و فیلم‌های "اسکای فال"، "بینوایان" و "لینکلن" توسط هر دو گروه انتخاب شده‌اند، در حالیکه اتحادیه صدای سینما (CAS) فیلم‌های "هابیت" و "30 دقیقه نیمه شب" را انتخاب کرده بود و آکادمی اسکار فیلم‌های "آرگو" و "زندگی پای" را به عنوان دو نامزد دیگر برای این جایزه در نظر گرفته است.

در تاریخ 19 ساله جوایز CAS، برنده این جایزه 10 بار با برنده جایزه اسکار یکی بوده که در چهار سال گذشته سه‌بار این اتفاق افتاده است.

در بخش انیمیشن که CAS برای اولین بار امسال جوایز آن را اهدا کرد، فیلم "شجاع" دومین جایزه شب پیش را دریافت کرد، قبل از آن این فیلم در جوایز ACE ادی هم پیروز شده بود. با وجود اینکه فیلم‌هایی مثل "رالف داغون کن" و "پارانورمن" بیشتر جوایز منتقدان را از آن خود کردند، واضح است که فیلم "شجاع" بیشتر از همه مورد علاقه انجمن‌های هالیوودی بوده است.

سریال درام "هوملند" و سریال کمدی "خانواده امروزی" و سریال کوتاه "هتفیلدها و مک کوی ها" هم جوایز تلویزیونی را از آن خود کردند.

جایزه یک عمر تلاش کاری CAS به مسئول تنظیم صدا کریس نیومن رسید در حالیکه جاناتان دمی کارگردان جایزه فیلمسازان CAS را دریافت کرد.