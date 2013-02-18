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۳۰ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۰۰

بلک:

آمریکا به دنبال ایجاد استعمار جدید است

آمریکا به دنبال ایجاد استعمار جدید است

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر کل تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: آمریکا با توطئه های مختلف خواستار سلطه بر ملت ایران و ایجاد استعمار جدید است.

حجت الاسلام محمد حسن بلک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رهبر انقلاب اسلامی در دیدار مردم تبریز به نکات مهم و کلیدی اشاره کردند، اظهار کرد: به اعتقاد رهبر انقلاب اسلامی آمریکا خواستار ایجاد استعماری جدید در ایران است و ما نیز باید در این خصوص هوشمندی خود را حفظ کنیم.

وی با تاکید بر اینکه پیشنهاد آمریکا برای مذاکره با ایران نوعی فشار و القای تسلیم است، گفت: آمریکا پس از مذاکره به یقین کارشکنی خواهد کرد و این را در ماه های گذشته شاهد بودیم که فاز جدیدی از تحریمها را اعمال کرده است.

مشاور فرهنگی استاندار خوزستان، هدف آمریکا از مذاکره را ایجاد فشار داخلی در کشورمان عنوان کرد و گفت: آمریکا خواستار انزوای نظام جمهوری اسلامی است زیرا بیداری اسلامی سرمشق خود را انقلاب ایران قرار داده است.

وی افزود: رسانه های نقش ویژه ای را می توانند برای نفی مذاکره با ایران را داشته باشند زیرا رسانه ارتباط تنگاتنگی با مردم دارد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی خوزستان با اشاره به این که علما، فضلا و مسئولانی که با مردم به نوعی ارتباط دارند می توانند در نفی مذاکره با آمریکا نقش ایفا کنند، عنوان کرد: رهبر انقلاب نماد مقاومت و ایستادگی در برابر استکبار جهانی است.

حجت الاسلام بلک تصریح کرد: اگر یک گام از موضع خود که ‌موضع عزت، ‌عظمت و ‌ذلت ناپذیری است، عقب نشینی کنیم، دشمنان گامهای بعدی را جدی تر برای آسیب ‌رساندن به نظام اسلامی بر خواهند داشت.

کد مطلب 2000611

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