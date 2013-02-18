حل مشکل توزیع با ایجاد مراکز عرضه مستقیم کالا

به گزارش خبرنگار مهر، مجید امینی ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح مرکز عرضه مستقیم محصولات کشاورزی در بیرجند اظهارکرد: خلاء در هریک از ابعاد تولید، توزیع و مصرف دیگر بخشها را با مشکل مواجه می کند.

وی با بیان اینکه در عرصه توزیع کالا با مشکل مواجه هستیم، تصریح کرد: یکی از راهکارهایی که می تواند مشکلات این بخش را کم کند ایجاد مراکز و بازارچه های عرضه مستقیم کالا است.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه در مراکز عرضه مستقیم دست واسطه ها و دلالان کوتاه می شود، بیان کرد: این امر موجب می شود تا محصولات با قیمت کمتر در اختیار مصرف کننده قرار گیرد و همچنین سود حاصل از فروش در اختیار کشاورزان و بهره برداران قرار گیرد.

امینی بیان داشت: مسئولان با نظارت های جدی تر باید جلوی بازارهایی که به سمت احتکار و توزیع نامناسب کالا هستند را بگیرند تا مردم در خرید مایحتاج خود با مشکل مواجه نشوند.

اختصاص 6.3 میلیارد تومان به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه ارزش افزود حاصل از محصولات کشاورزی باید افزایش یابد، عنوان کرد: با ایجاد مراکز فرآوری می توان به این مهم دست یافت.

غلامرضا هادربادی بر عضویت بهره برداران بخش کشاورزی استان در صندوق توسعه حمایت از بخش کشاورزی استان و شهرستانها تاکید کرد و گفت: در سال جاری کمکهای خوبی به این صندوق از سوی استانداری شده که کشاورزان و بهره برداران این بخش می توانند از آن در قالب تسهیلات کم بهره استفاده کنند.

وی اعتبار اختصاص یافته در سال جاری به این صندوق را تا کنون 6.3 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این رقم تا هفت میلیارد ریال در سال جاری افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه این صندوق ها تا کنون در 10 شهرستان استان راه اندازی شده است، عنوان کرد: اين صندوقها با هدف رفع مشكلاتي از جمله نداشتن وثيقه ،ضامن كارمند و درآمد پايين براي كشاورزان راه اندازي مي شود تا بتوانند طرحهاي توسعه بخش كشاورزي را آسان تر اجرا كنند.

هادربادی پرداخت سريع و آسان تسهيلات ارزان قيمت به اعضا، مديريت بهينه تسهيلات بخش كشاورزي و تأمين مالي در بخش نهاده ها و خريد توافقي را از ديگر مزاياي راه اندازي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاري بخش كشاورزي در استان و شهرستانها عنوان کرد.