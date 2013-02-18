مردم قدر گوهر گرانبهای ولایت را به خوبی دریافته اند

ابراهیم کارخانه ای در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حضور دهها میلیونی مردم در اقیانوسي از امواج خروشان انسان های مصمم و ولایتمداردر22بهمن امسال لبیک یکپارچه مردم به رهبری و نه بزرگ به استکبارجهانی و دعوت از مسئولان ارشد کشور به وحدت و همدلی و پرهیز از اختلاف بود.

کارخانه ای گفت: ملت بزرگ ایران نشان دادند ازبصيرت وآگاهي كافي برخوردارهستند و با تمام قدرت در مقابل گرگهاي درنده بین المللی که چشم طمع به عزت و اقتدار و جایگاه رفیع جمهوری اسلامی ایران در معادلات بین المللی دوخته اند خواهد ایستاد و از گوهرگرانبهای ولایت که مظهر سرافرازی و سربلندی ایران اسلامی است با تمام قدرت دفاع خواهد کرد.

عضوفراكسيون اصولگرايان مجلس گفت: ورود مدبرانه مقام معظم رهبری درپایان دادن به اختلافات سران قوا، دوستان انقلاب را شاد و دشمنان آنان را مأیوس کرد.

نماينده مردم همدان وفامنين درمجلس شورای اسلامی افزود: اقدام هوشمندانه رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی تفسیر این پیام گهربار امام خمینی(ره) بود که فرمود "پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسیبی به مملکت شما نرسد."

کارخانه ای گفت: ملت هوشیار و سلحشور ایران که در 34سال گذشته در میدان مبارزه بی امان با استکبار جهانی سربلند و سرافراز بیرون آمده است، رمز صلابت و پایداری خود را در اطاعت از رهبری و وحدت کلمه جستجو کرده است.

وي اضافه كرد: ولایتمداری شاخص ملت بزرگ ایران در تمام آزمونهاست وآنان که در طول انقلاب از این شاخص فاصله گرفته اند به همان اندازه از ملت قهرمان ایران فاصله گرفته اند.

وی اضافه کرد: مردم هوشیار و سربلند ایران اسلامی در تمام صحنه های انقلاب نشان داده اند که از صمیم قلب به رهبر خود عشق می ورزند و دفاع از اسلام، امام، انقلاب و رهبری را افتخار خود می دانند.