لوح فشرده کتابخانه دیجیتالی آیت الله فاضل لنکرانی عرضه شد

اکبر پوست چیان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: نرم افزار کتابخانه دیجیتالی آیت الله فاضل لنکرانی کاری مشترک از مرکز نور و مرکز فقهی ائمه اطهار است.



وی گفت: این کتابخانه شامل متن 41 عنوان کتاب مشتمل بر آثار آیت الله فاضل لنکرانی در موضوعات عقاید، تفسیر، حدیث، فقه و اصول به همراه زندگی نامه و تقریرات دروس ایشان است، همچنین شامل متن کامل قرآن کریم با ترجمه فارسی و قابلیت جستجو در آیات است.



مسئول واحد ارتباطات و اطلاع رسانی مرکز نور تصریح کرد: نمایش بیش از 90 تصویر مرتبط با آیت الله فاضل لنکرانی و 10 دوره لغت نامه در 62 جلد با قابلیت جستجو و ارتباط با متن کتب از ویژگی های این نرم افزار است.



وی گفت: از قابلیت های پژوهشی این نرم افزار می توان به جستجوی ساده و پیشرفته در متن و فهرست کتب از طریق کلمات و عبارات، پژوهش در متن از طریق فهرست درختی و پژوهشی، مقایسه 2 متن از قسمت های مختلف یک یا 2 کتاب با یکدیگر، نمایه زنی، حاشیه نویسی، رنگی کردن متن، علامت گذاری، امکان یادداشت برداری، ذخیره، ویرایش و چاپ متن اشاره کرد.



پوست چیان بیان کرد: علاقه مندان برای تهیه این لوح فشرده می توانند به نمایشگاه دائمی مرکز نور واقع در بلوار جمهوری، نبش کوچه چهار مراجعه کنند و یا از طریق سایت اینترنتی www.noorshop.com اقدام به خرید کنند.