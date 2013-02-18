پارک صلح در مرز ایلام ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین کاظمی با باین این مطلب افزود: بین ایران وعراق در ‏دو استان واسط و ایلام قلمرویی است که حیات وحش نادر وبی‌نظیری در آن دیده می‌شود؛ ‏ازاین رو برای حفظ و گسترش دامنه آن ضرورت دارد تا مسئولان دو کشور در دو استان ‏همجوار با یکدیگر همکاری کنند.‏

وی گفت: سازمان محیط زیست ایران با این طرح موافقت کرده و در حال حاضر آنچه حائز ‏اهمیت است نظر مقامات ذیربط عراقی است.‏

مدیرکل محیط زیست استان ایلام با اشاره به گونه‌های نادر وحوش که در قلمرو مشترک دو ‏استان ایلام و واسط زندگی می‌کنند، ادامه داد: پلنگ، گربه وحشی، قوچ ،بز، ‏‏کل و انواع پرندگان در محیط زیست مشترک ایلام و واسط و ایلام و میسان زندگی می‌کنند.‏

کاظمی اظهار داشت: با نهایی شدن این طرح توسط مقامات ایران وعراق، پارک صلح در دو ‏استان ایلام و واسط ایجاد خواهد شد.‏

وی از امکان راه‌اندازی محیط بانی مشترک ایلام و واسط نیز خبر داد و گفت: هدف از این ‏طرح حفظ وگسترش حیات وحش مناطق مشترک مرزی است.